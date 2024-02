Jorge Lanata defendió a Lali Espósito tras el ataque de Javier Milei: "No se puede meter con un civil"

El periodista apuntó contra el presidente tras sus dichos. "Es un error y una pelea despareja", indicó.

Jorge Lanata volvió a defender a Lali Espósito ante el ataque de Javier Milei en medio del dialogo con Jonatan Viale en su debut en TN con "¿La ves?". Al preguntarle por los dichos del presidente de la Nación sobre la cantante, manifestó: "Es un error y una pelea despareja. Un presidente no se puede meter con un civil porque un civil no tiene cómo defenderse. Él se divierte porque le parece popular". En ese momento, Jonatan Viale interrumpió: "Él lo explica como una batalla cultural, dice que eligió a Lali como una sub-batalla cultural para explicar lo de las cajas. Porque el tema de fondo no es Lali, sino cómo un gobernador X le paga 350 mil dólares a una artista". "Ahí hay que ver qué tipo de artista es. Si hubiera podido ganar esa guita por sí misma... Si la mina cobra 300 mil dólares por presentarse, a mi no me molesta si es lo que ella cobra. En defensa de Lali en este caso, labura desde que tiene cuatro años y que yo sepa no fue empleada del Estado", concluyó Lanata.