Sol Pérez se refirió a la posibilidad de reemplazar a Jésica Cirio en La Peña del Morfi

La panelista habló de las distintas versiones que la señalan como la siguiente conductora del programa.

Sol Pérez fue uno de los nombres que sonó en las últimas horas para reemplazar a Jésica Cirio en La Peña del Morfi. tras su renuncia. Por lo que se refirió a esta nueva posibilidad de conducir un programa.

En una nota con Socios del espectáculo, la cronista le comentó: "Sos uno de los nombres posibles para reemplazar a Jésica Cirio en La Peña del Morfi". Sin embargo, rápidamente la panelista lo desmintió: "Mediáticamente, podemos decirlo".

Jesica Cirio

"¿Nadie te contactó?", le consultó. "No, jamás. No me hicieron ninguna propuesta ni existió la charla. Es un programa que a mi me encanta, me fascina, está buenísimo. Sería una recontra posibilidad, es un sueño obviamente, pero nunca existió el llamado", manifestó.

Además, aclaró que "es un rumor y como todos, puede quedar en eso y no ser cierto. Es buenísimo para mí que haya sonado a mi nombre porque estoy creciendo y estoy aprendiendo".

Por último, habló de la posibilidad de que Lizy Tagliani sea finalmente la que ocupe ese puesto: "Es una primera figura y cualquier laburo que le den, va a ser espectacular. Ella hace lo que quiere, agarra un programa y lo hace suyo. A mí todos los laburos que hace me encantan".

Sol Pérez