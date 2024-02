Instagram: tres trucos para saber si una persona te bloqueó

Dentro de la plataforma Instagram existen tres formas efectivas para descubrir si una persona te bloqueó. Estas herramientas son ideales para aquellas personas que les gusta tener la certeza de todo.

El Instagram, junto con WhatsApp y Facebook, es una de las redes sociales más populares y recurrentes por los internautas de todo el mundo, ya que tiene una notable facilidad de uso y le brinda a los más de 1.200 millones de usuarios herramientas interesantes para interactuar de forma visual con sus seguidores. En esta oportunidad se difundieron los trucos para saber si una persona te bloqueó.

Al ser una plataforma muy utilizada, la aplicación perteneciente al conglomerado tecnológico Meta, debe mantener en constante actualización sus funciones para ofrecerles una buena experiencia a sus clientes en la interfaz. En este sentido, dentro de la multiplicidad de opciones que otorga Instagram y que los usuarios no conocen, se encuentran tres formas efectivas que le permitirán a los curiosos saber si una persona los bloqueó.

Para descubrirlos no es necesario descargar aplicaciones externas. Es un proceso sencillo de obtener y solo requiere de pocos pasos. Tomá nota y descubrí si esa persona que te interesa te eliminó de sus contactos.

Cuando una persona bloquea a otra en Instagram, la plataforma no envía ninguna notificación al afectado; por lo que es casi imposible que se dé cuenta a simple vista que lo eliminó y para descubrirlo deberá acudir a otras estrategias. De este modo, se compartieron 3 formas claves para descubrirlo.

Comprobar el acceso al perfil

Si te bloquearon en la plataforma no vas a poder ver las publicaciones ni historias de la persona en cuestión. Además, cuando intentes buscar el nombre de ese usuario no te va a aparecer en el buscador de la red social, por lo que denotarás que te han eliminado.

Tratar de mandarle un mensaje por privado

La opción de utilizar el chat también es fundamental a la hora de descubrir si alguien te sacó de su Instagram. En el caso de que sí, no vas a poder interactuar con el usuario, la interfaz no te dejará enviar mensajes directos a ese contacto, lo que confirmará la teoría.

Chequear en los seguidores

Otra forma de verificar que te eliminaron es chequear si el nombre de la persona en cuestión aparece en el listado de tus seguidores. Si te dejó de seguir, no te aparecerá, pero si se encontrará su perfil, en cambio, si lo hizo, no solo no te aparecerá como seguidor, sino que tampoco te dejará buscarlo.