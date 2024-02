"Ya está con nosotros": el bloque de Unión por la Patria recibió el busto de Néstor Kirchner

Este viernes se llevó a cabo la sesión preparatoria del Senado de la Nación, para designar las autoridades de la Cámara Alta. Y eso se desarrolló sin problemas, pero luego se hizo lugar a una presentación de una serie de cuestiones de privilegio que fueron fuertes críticas al gobierno nacional. Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando el titular de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, reclamó por la “desaparición del busto de Néstor Kirchner”.

“Fue orden mía quitarlo porque no fue senador, vicepresidente y no soy su viuda”, le expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel. El hecho generó numerosas críticas en Unión por la Patria, que interpretaron la acción como una provocación del oficialismo, además de una maniobra disuasiva para distraer de la crisis económica.

“Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón”, insistió Mayans. “Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina”, remarcó.

“Se entiende tu rencor”, expresó desde su cuenta de X (ex Twitter) la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti al recordar la defensa de Villarruel a represores de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad. “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, remarcó.

Por su parte, la también senadora y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, replicó en sus redes sociales las críticas a Villarruel por la decisión aunque evitó pronunciarse. Y se fotografió junto al busto de su hermano.

En tanto, el bloque de senadores de Unión por la Patria compartió una imagen del bloque junto a la obra que generó la polémica con la vicepresidenta. “El busto ya está con nosotros. Néstor vive en el pueblo”, escribieron en su cuenta de X.

También se expresó el excandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, quien desde sus redes sociales remarcó: “Siempre vamos a encontrar un Néstor en algún rincón de la Patria, en varias páginas de la historia, en muchos corazones de argentinos/as. Hagan lo que hagan”.

La Cámpora publicó un duro documento titulado “La viuda de Videla” que remarca: “El genocida que reconoció que ‘su peor momento llegó con los Kirchner’ ha sido vengado”. Sonríe. Goza. Disfruta. No es felicidad. Es venganza, rencor lo que la guía -y los guía-. Es odio. La decisión de sacar el busto de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007 fue suya y se enorgullece. ‘Fui yo’, afirma. Se hace cargo de una acción que ejecutó a escondidas. Oculta. Desaparecer es la tarea”, señala el escrito.

”'Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda’, repite por segunda vez. Sigue sonriendo. Perversa. Brutal. ‘No hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando…'¿Qué es lo que obstaculiza el busto de un presidente electo en el Senado de la Nación? El relato de que no hay alternativa inspirado en Margaret Thatcher. La afirmación constante de que no hay otro camino. De esta manera, cree que repara el daño a la figura de quien visitó en prisión”, señalaron.

Y sentenciaron: “A casi un mes de la marcha del 24 de marzo ‘el gesto’ de Villarruel nos recuerda por qué marchamos, pero sobre todo nos obliga a seguir defendiendo la memoria de quien, desde la Ex Esma, pidió perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”.