López Murphy se solidarizó con Torres y cuestiona "arbitrariedades" del manejo coparticipable

El diputado nacional pugnó por "ir por el camino de la Constitución".

El diputado nacional Ricardo López Murphy se solidarizó hoy con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al cuestionar las "arbitrariedades" del Gobierno nacional de "no darle el trato que se merece" a esa provincia, en el marco de la disputa por los fondos coparticipables que escaló ayer al punto de que el chubutense amenazó con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas hacia el resto del país.

"Debe haber igualdad para todas las jurisdicciones del país. Ese prepeo, esa cosa de hacer arbitrariedades como las que hace con Chubut, de no darle el trato que la da al resto de las provincias es una actitud que a muchos gobernadores los va a preocupar, por eso me solidarizo con ellos", sostuvo el exministro de la Alianza esta mañana en declaraciones a Radio Mitre.

El legislador pugnó por "ir por el camino de la Constitución" y agregó que a título personal "los insultos nunca los he contestado y no voy a hacer nada que resulte más dificultoso para resolver los problemas de Argentina. No me voy a sumar a nada que escale los problemas", aseguró cuando le preguntaron si se consideraba 'un traidor'.

Esta semana, en declaraciones periodísticas, Milei trató de "basura" y "traidor de las ideas" a López Murphy y aseguró que es "un empleado de (Horacio Rodríguez) Larreta".

"Nunca he traicionado mis ideas, estoy muy orgulloso además, de jamás inclinar la servía ante ningún prepotente del mundo", respondió hoy López Murphy y sumó que "insultar a los congresistas, en particular a mi, no es un camino fecundo".

"El programa (económico) que tenemos es insuficiente, inadecuado, requiere ser aprobado por el Congreso y para eso hay que tener un diálogo y eso forma parte de la institucionalidad", dijo López Murphy y apuntó, en el mismo sentido, que por eso, "dada vez que ocurren estas cosas voy a salir a solidarizarme con el régimen institucional argentino".