Menem: "No me parece que le haga bien a la democracía que cada dos años haya elecciones"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza) señaló hoy que no le parece "que le haga bien a la democracia que cada dos años haya elecciones nacionales" porque "es un desgaste total para la gente" y bregó porque avance el proyecto del Poder Ejecutivo de "eliminar las PASO".

"Una elección cada dos años, a mí me parece una locura; porque a este Presidente lo votó el 56% de la gente y tuvo en las elecciones de 2023 el 30% de la legitimación parlamentaria y estamos trabajando con un 15%, porque arrastramos la elección parlamentaria de 2021. Es muy difícil ir adelante así, más allá del perjuicio, que estoy convencido que tener elecciones cada dos años es un desgaste total para la gente", aseveró el riojano en una entrevista con Télam.

Igualmente, aclaró: "Para cambiar eso se necesita una reforma a la Constitución; por eso es una expresión solamente personal. No me parece que le haga bien a la democracia que cada dos años tengamos elecciones nacionales, como así tampoco que se puedan separar las elecciones provinciales, o que en las provincias se puedan separar las elecciones municipales de las provinciales".

"Tener elecciones a cada rato en distintos lugares lo que genera es un trastorno en los niños que tienen que estudiar, porque lo hacen en el colegio donde se desarrollaron las elecciones y por un montón de cuestiones más que creo que no le hacen bien al sistema. No deja de ser una opinión personal de cómo debería funcionar según mi humilde opinión, el sistema electoral", aclaró.

Consultado sobre el proyecto de Boleta Única, que se debate en el Senado, remarcó: "Creo que se va a terminar tratando en ordinarias, ya que es muy importante porque simplifica el sistema, lo hace más eficiente, más transparente, por sobre todas las cosas, y obviamente se reduce en un 90% el esquema de gastos en papel y la gente puede elegir libremente".

"En muchos lugares del interior, se salen a repartir las boletas con dinero adentro. Esto pasa en mi provincia, te pasan a dejar la boleta por tu casa del voto con plata adentro y he visto maniobras de todo tipo, que si boleta única sale el sistema democrático se fortalecería", ejemplificó.

Sobre la posibilidad de eliminar las PASO, Menem aseveró: "Me parece que es un costo, y que el Estado no tiene por qué meterse dentro de los partidos políticos, que no hay porque sacarle dinero al contribuyente a través de los impuestos para financiar las internas propias de un partido. Me parece que hay muchas cuestiones por tratar y por mejorar el sistema electoral".