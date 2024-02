A corazón abierto y emocionada, Pampita habló del duelo de su hija Blanca: "Me permito sentir"

La modelo estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y no dudó en compartir el recuerdo de su pequeña, que murió en 2012, quien en mayo cumpliría 18 años.

Carolina Pampita Ardohain se reinventó y salió adelante luego de atravesar uno de los dolores más grandes: la muerte de su hija Blanca. La pequeña, que había tenido fruto de su relación con Benjamín Vicuña, tenía seis años cuando falleció el 8 de septiembre de 2012, producto de una neumonía hemorrágica. Desde entonces, si bien Carolina pudo rearmarse y continuar poco a poco con su vida junto a sus otros hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, se separó del actor chileno y luego de un tiempo volvió a contraer matrimonio con Roberto García Moritán y fue otra vez mamá de una nena, a quien llamó Ana.

Pampita no suele hablar de la pérdida de su hija, pese a que lleva ese dolor junto a ella para siempre. Sin embargo, en esta oportunidad, el sábado pasado la conductora estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand y allí se explayó sobre algunos detalles acerca del duelo de Blanca, a raíz del relato de cómo había conocido a su esposo, Roberto. “Es verdad que yo había ido a la tumba de Blanca. Yo estaba un 8 de febrero haciendo un comercial en Chile”, comenzó diciendo la modelo. “Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo, no es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que si mamá quiere está más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese ocho”, reveló de manera muy sentida ante la mirada atenta de los comensales, entre los que se encontraban Lucía Galán, Arturo Puig y Laurita Fernández.

Cabe recordar que el año pasado, Vicuña publicó un libro dedicado a su hija, en el que también participó Carolina con un texto inédito. Así fue como “Blanca, la niña que quería volar” se llenó de frases y palabras conmovedoras. El título del capítulo en el que aparecen las reflexiones de Carolina se denomina “Blanca” y logró emocionar a todos los que lo leyeron, porque es la primera vez que se conoce un relato en primera persona de Pampita dedicado a su pequeña hija. “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”.

“Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, dijo la conductora en parte de su escrito. “No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán”, continuó Pampita sobre aquellos días negros de los primeros momentos sin Blanca mientras tenía que estar al cuidado de su otro hijo, Beltrán, que en el momento que sucedió la tragedia de su nena, tenía tres meses.

Pampita y su hija Blanca

Luego, agregó en el párrafo que se incorporó al libro de Benjamín: “Las fotos de ella me matan, pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo... Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días”. Luego, en otra parte, Pampita hizo referencia a su primera visita al cementerio: “Leí su nombre escrito una y otra vez: Blanca Vicuña Ardohain. Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar, pero cuando empecé fue como explotar por dentro”.