Marcela Kloosterboer, categórica sobre la actualidad del país

La actriz habló de la ONG donde trabaja, aseguró que no está de ningún lado de la grieta política y destacó la importancia de involucrarse para ayudar.

Marcela Kloosterboer no suele hablar de política públicamente; sin embargo, recientemente dio una entrevista y analizó la actualidad del país.

La actriz aseguró que no le gusta compartir su pensamiento político en las redes sociales porque después tiene que soportar agresiones.

"A mí me encanta la política, me gusta hablar de política y de la realidad, debatir, pero no me voy a meter en eso en Instagram. Porque no tengo ganas de recibir la devolución que puede venir", expresó Marcela Kloosterboer.

"Yo laburo con una ONG que se llama Pequeños Pasos, y recorro La Matanza, San Martín, y veo la realidad: toda la corrupción es esa pobreza. No es que '¿Falta? Bueno, hay más'. No. Donde alguien afana, el otro… Y todos afanan, ¿viste? No estoy ni de un lado ni del otro, pero hay cosas tan obscenas que me sacan", analizó.

Luego, cuando la periodista le planteó que el 62% de chicos y adolescentes están actualmente por debajo de la línea de pobreza, la artista sentenció: "Es terrible. Por eso digo: es fácil sentarse a opinar de que los planes, de esto, de lo otro, desde nuestra casa, con nuestros hijos con la panza llena. Ahora, si estás en esa situación de que tu hijo tiene hambre y no le podés dar de comer... es algo que nosotros no podemos ni imaginar".

"Entonces, me parece que es importante involucrarse. No me gusta hablar porque realmente no me gusta que me bardeen o que digan: 'Ay, que de un lado, del otro…'. No estoy de ninguno de los dos lados, por algo estamos como estamos: por los dos lados. Pero está bueno involucrarse, hacerlo desde el lugar que cada uno pueda. Yo llamo a mis amigas: 'Che, voy a llevar cosas para Pequeños Pasos. ¿Alguien tiene algo? Una frazada, una toalla, un colchón, lo que sea'", sumó.