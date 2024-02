La Joaqui sorprendió con una microbikini muy particular

La cantante eligió un traje de baño con un diseño que sorprendió a sus seguidores. Eligió una de las tendencias de la temporada y confirmó su referencia en el mundo de la moda.

La Joaqui, una de las figuras en el mundo del RKT y la moda, impactó a sus fans en Instagram al mostrarse en una microbikini muy brillosa. Conocida tanto por sus hitos musicales como por su audacia en su estilo, la artista continúa atrayendo seguidores, no solo por su talento en el escenario sino también por sus elecciones de moda que siempre logran destacarse.

Durante un fin de semana de relax junto a una pileta, la cantante optó por un look que capturó la atención de todos sus seguidores. Su elección incluyó un top elaborado con brillantes piedras plateadas, dejando entrever su piel de manera elegante, mientras que la parte inferior consistió en un conjunto negro con una bombacha tipo taparrabos, adornada con cadenas que se deslizaban sobre su abdomen, añadiendo un detalle llamativo a su outfit.

El impacto de La Joaqui en las redes sociales fue inmediato. La cantante recibió miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores, quienes se refirieron a su look y la felicitaron por sus últimos éxitos musicales. De esta manera, no sólo es una artista que se encuentra en un gran momento con su música, sino que también marca tendencia en la moda. Con un 2023 con canciones entre las más escuchadas, espera tener un 2024 consolidando su referencia y creciendo en el mundo fashionista y musical.