Falleció a los 97 años la dibujante Ramona Fradon

Fue co-creadora de personajes como Metamorfo y tuvo una extensa trayectoria principalmente en DC Comics.

La artista de comic Ramona Fradon falleció a los 97 años. Catskill Comics, empresa encargada de gestionar el arte de Fradon comunicó: "Con gran tristeza comunicamos que Ramona Fradón ha fallecido hace unos momentos. Ramona tenía 97 años y una larga carrera en la industria del cómic y hace apenas unos días seguía dibujando. Ella era una persona extraordinaria en muchos sentidos. Extrañaré todas las grandes conversaciones y risas que tuvimos. Tengo la suerte de poder trabajar con ella a nivel profesional, pero también de poder llamarla mi amiga".

Ramona Dom nació en Chicago y empezó a trabajar en el mundo del comic muy joven, debido a que su padre era rotulador comercial y la animó a asistir a la escuela de arte. Tras graduarse en la Escuela de Diseño de Chicago, se casó con el caricaturista Dana Fradon, quien también la empujó a que trabajase en el mundo del noveno arte.

Su primera oportunidad laboral llegó con la serie de Shining Knight para DC, dentro de la cabecera de Adventure Comics. No obstante, no sería hasta principios de 1950 cuando aparecería su primer trabajo. en las páginas de Mr. District Attorney.

Posteriormente, entró como dibujante de la serie de Aquaman, en el número #167, donde se mantuvo fija durante más de 100 entregas. Aquí fue co-creadora de personajes tan icónicos y reconocidos a día de hoy como Aqualad, e incluso junto a Robert Bernstein, renovaron a Aquaman para la Silver Age, y ampliaron su mitología presentando el origen de Atlantis.

Durante la década de 1960, con la llegada de la Edad de Plata, Fradon dejó la serie de Aquaman para introducir un nuevo héroe de DC Comics. Junto a Bob Haney, creó a Metamorfo, dentro de The Brave and the Bold. Este fue un punto definitorio dentro de su carrera, pues, debido a las características estrafalarias del personaje y como Fradon se lucía ilustrando sus diferentes y extravagantes contorsiones, tuvo una gran acogida por parte del publico, lo que provocó que le dieran una serie propia.

Desgraciadamente Fradon abandonó a Metamorfo muy tempranamente, ya que se tomó un descanso laboral para criar a su hija recién nacida, por lo que la serie se canceló rápidamente. Para 1970, la artista volvería a la industria, participando en un número de Los 4 Fantásticos, pero debido a que no le gustaba el Método Marvel, terminaría volviendo a DC. Allí fue dibujante, durante una larga trayectoria, en la serie de Super Friends. Hizo otros trabajos en la editorial, así como números especiales, o un breve regreso a Metamorfo, y trabajó interrumpidamente hasta su jubilación en 1995.

Luego se convirtió en una artista por encargo, prácticamente hasta el final de sus días, pues no sería hasta principios de 2024, cuando la artista se retiraría completamente del dibujo.