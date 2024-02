Gran Hermano: el blooper de Agostina durante la entrada de Catalina a la casa

Durante el último domingo, en plena gala de repechaje, Agostina protagonizó un increíble momento tras el ingreso de una participante.

Se acabó la espera y tras varias semanas de campaña en programas y redes sociales, la gente tuvo la oportunidad de decidir entre 11 participantes para que vuelvan a competir por el gran premio de más de 50 millones de pesos y una casa.



Luego de que el conductor informó a los jugadores sobre la vuelta de los ex participantes, los hermanitos comenzaron a especular sobre los posibles ingresantes. Uno de los nombres que más repetían fue el de Catalina, quien volvió a formar parte del reality con un porcentaje del 18,7% de los votos.



Tanta fue la emoción por la entrada de la pediatra a la casa que una de las participantes, Agostina, cayó al piso luego de ir corriendo a recibirla. Luego de esta situación, Santi les preguntó cómo estaban y ella entre risas, expresó: “el golpe que me pegué, aterricé, se me trabaron los píes”.



Tras continuar la gala, el conductor continuó anunciando cuáles eran los jugadores que no fueron elegidos por el voto del público. Williams,Hernán,Florencia, Alex y Lucia no fueron escogidos por la gente, quedando en competencia Joel, Denisse, Alan, Sabrina e Isabel.



El segundo regreso a la casa fue nuevamente el de Joel, con el 26,7% de los votos, quien se mostró muy contento por el recibimiento de todos sus compañeros en la casa.



Finalmente, la definición quedó entre Sabrina, Denisse e Isabel. Siendo escogida con el porcentaje del 49,7%, la participante Isabel. Luego de su ingreso, todos los participantes festejaron con una gran cena en el SUM.