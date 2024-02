Bullrich dijo que Torres le adelantó que iba a "cortar el petróleo" pero pensó que "era un chiste"

La ministra de Seguridad comentó sobre el conflicto entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció hoy que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le había anticipado el problema que tenía con el refinanciamiento de la deuda y admitió que, cuando el mandatario chubutense le advirtió que "si no le enviaban la plata, cortaba el petróleo", ella pensó "que era un chiste".

Bullrich, en declaraciones con La Nación +, comentó sobre el conflicto entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por el tema de la deuda de la provincia, y admitió que tuvo una reunión con el mandatario provincial previo al inicio del conflicto el viernes pasado.

"Él me vino a ver, me contó lo de la deuda y me parece que discutir con el Gobierno nacional para ver un refinanciamiento de la deuda que es algo lógico. Él me dijo que si no le enviaba la plata, cortaba el petróleo. Yo pensaba que era un chiste", señaló la ministra.

"Una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra es que te amenace a cortar el petróleo", planteó Bullrich y remarcó que el país "tiene un parlamento y la justicia en donde se dirimen los conflictos entre provincia y nación".

Al ser consultada sobre un posible juicio político al presidente Milei, la funcionaria nacional indicó que si "hay un extremo de decir que me siento sobre un barril de petróleo, también se puede llegar a pedir un juicio político".

"Si eso pasa, va a haber una resistencia de quienes creemos que la Argentina necesita un cambio profundo. Si se llega a eso, va a ver una fuerte resistencia, pero no va a pasar. Es una medida extrema y estamos enmarcados en la ley", indicó la ministra.

Luego, comentó sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri y lo criticó por no opinar sobre el conflicto entre Nación y Chubut.

"Hubo un claro posicionamiento de varios dirigentes del PRO. Yo como presidente del PRO me hubiera gustado escuchar el posicionamiento de Macri. Porque creo que son los momentos en los que uno debe definir qué somos como partido. Somos un partido que defiende lo republicano y la Constitución", dijo Bullrich.

Por último, la titular de Seguridad reconoció que el proyecto de la Ley "Bases" fue diseñado por Federico Sturzenegger para su programa de gobierno, cuando Bullrich fue candidata a presidente por Juntos por el Cambio.

"Esa ley (Ley Bases) se basó en un trabajo que hice yo como la que salió electa en el marco de JxC, junto a Sturzenegger y 190 técnicos", detalló.