La China Suárez y Lauty Gram se habrían reconciliado: quieren mantener el vínculo en secreto

Así lo informó Majo Martino al aire de “Mañanísima”, después de haber hablado con el artista. Además, desmintió la versión de un affaire entre la actriz y Marcos Ginocchio.

Lauty Gram habría confirmado que se reconcilió con Eugenia “La China” Suárez. De esta manera, dejó en claro que las versiones de romance entre la actriz y Marcos Ginocchio no son más que simples rumores. “Hubo crisis, estuvieron separados, pero volvieron”, detalló Majo Martino al aire de Mañanísima (eltrece).

Antes de dar la primicia, la panelista del ciclo conducido por Carmen Barbieri repasó: “Él estaba muy depresivo porque se había separado de la China Suárez, dijo que se levantaba gracias a su público. La China Suárez hizo un vivo de Instagram, él comentaba, le decía ‘China, sos el amor de mi vida’, pero ella lo ignoraba”.

Acto seguido, dio la buena nueva referida a esta pareja: el artista le habría confirmado que se reconciliaron. “En off le pregunté qué había pasado con la China y me dijo ‘Estamos juntos, volvimos’”, sostuvo Martino. Y explicó: “Lauty Gram y la China Suárez volvieron. Él no lo quería decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo, que él se siente abrumado y prefiere mantenerlo en secreto”.

Estefi Berardi remarcó que en los últimos días se habló de un supuesto romance entre la artista y el ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe), pero su colega aseguró: “No está con Marcos Ginocchio. Con Lauty Gram hubo crisis, estuvieron separados pero volvieron. Habrán estado un mes separados”.

Lo cierto es que ante la cámara, Lauty evitó referirse al tema. Tanto es así que al ser consultado sobre las cuestiones del corazón, expresó: “Estoy bien, contento, siempre con el corazón lleno, con la mente ocupada. Siempre hay que estar así, para seguir metiéndole a esto”. Respecto a si está enamorado, afirmó: “Sí, siempre estoy enamorado. De la vida”.