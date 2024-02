Andrea Rincón habló sobre las autolesiones durante su infancia

La actriz hizo fuertes declaraciones y recordó las etapas más difíciles de su vida.

Andrea Rincón abrió su corazón y habló sobre las autolesiones durante su infancia. "Lo hacía cada vez que algo me dolía mucho", reveló.

La actriz participó del podcast “Cero Miligramos”, de Santiago Talledo, y reveló que comenzó a autolesionarse a los cuatro años.

"A los cuatro años fue la primera vez que me corté los brazos. Yo creo que lo hacía un poco para llamar la atención de los demás. Porque era como un raspado. Me encerraba en el baño y me raspaba, y tenía como todo raspado en el brazo. Lo hacía cada vez que algo me dolía mucho. Me encerraba en el baño y lo hacía", relató Andrea Rincón.

"Yo lo sentía como una especie de quererme cortar las venas y no animarme. Era muy chiquitita", se sinceró. Cuando Talledo le preguntó si era consciente del acto, ella respondió: "Era consciente del acto de cortarte las venas, estamos hablando de una edad muy temprana. Pero yo me acuerdo que siempre si me peleaba con mi padre quería que se vea".

Andrea Rincón

"Entonces después le traía el vaso y se lo ponía cerca al brazo, cosa que se vea. Quería que se vean las marcas. Como diciendo: ‘esto es tú culpa’. Y yo no sé si no lo veía o se hacía bien el boludo porque nunca pasó nada", reconoció la famosa.

En otra parte de la entrevista, Andrea Rincón habló de salud mental y recordó que su primer intento de suicidio fue a los 16 años, cuando se peleó con una pareja: "Lo engañé y cuando se lo fui a decir tenía semejante culpa, lo vi tan mal, que me bajé un blister de pastillas. Y ahí empecé a hacer cosas que no estaban bien, me mandaron al psicólogo y me sacaron de la escuela".