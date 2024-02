Liam Gallagher reveló su condición para que Oasis vuelva a reunirse

A casi 30 años del lanzamiento de Definitely Maybe, Liam Gallagher volvió a hablar sobre una posible reunión.

Desde la separación de Oasis fueron incontables las veces que los hermanos Gallagher se refirieron a las posibilidades de volver a reunir a la banda. Todos los años opinan cosas diferentes y hasta se contradicen con respecto a si volverían o no a tocar juntos. Ahora, a casi 30 años del lanzamiento de Definitely Maybe, Liam Gallagher volvió a hablar sobre una posible reunión.

El músico de 51 años está a punto de lanzar su esperado álbum colaborativo con el guitarrista de The Stone Roses, John Squire, y es por ese motivo que se encuentra dando notas a diferentes medios internacionales. Sin embargo, también se tomó un momento para hablar de su ex banda.

En una reciente entrevista para el medio The Times On Sunday, el menor de los Gallagher declaró: “Sabe que no voy a llamarlo”, dijo refiriéndose a su hermano Noel. “Él fue quien separó la banda, así que será él quien llame, y si no hay llamada no volveremos a estar juntos”.

“Para ser justos, sin embargo, lo veo posible“, admitió Liam para luego lanzar un guiño a la canción “Don’t Look Back In Anger”: “Ahora que las cosas han cambiado en su vida personal [la reciente separación de su mujer], me lo imagino mirando hacia atrás, no con ira, y diciendo: ‘¿Sabes qué? Me porté muy mal con mi hermano pequeño. Ahora es el momento de enviarle una caja de bombones'”.

En enero del año pasado, Noel declaró que “nunca hay que decir nunca” respecto a una posible reunión de Oasis y que para que finalmente la reunión pueda consolidarse, tendrían que darse una serie de circunstancias extraordinarias. Una de ellas es que Liam lo llame.