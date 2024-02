Con Úrsula Corberó, se completa el elenco de la adaptación televisiva de "Chacal"

La actriz española Úrsula Corberó, internacionalmente conocida por su papel de Tokio en "La Casa de Papel" integrará el reparto de la miniserie "The Day of the Jackal" junto a intérpretes como Eddie Redmayne o Lashana Lynch

Hoy 08:49 Peacock ha contratado nuevos actores para acompañar a Eddie Redmayne y Lashana Lynch en la futura adaptación televisiva de 'Chacal', novela de Frederick Forsyth que ya contó con una exitosa adaptación cinematográfica dirigida por Fred Zinnemann en 1973. Según Variety Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O'Neill y Sule Rimi interpretarán los papeles respetivos de Nuria, Timothy Winthrop, Norman, Osita Halcrow, Isabel Kirby, Ulle Dag Charles, Zina Jansone, Edward Carver y Paul Pullman. El papel de Corbero será el de una mujer que conoce al asesino del título en su vida personal, pero desconoce su verdadera identidad. La serie será una reinvención audaz y moderna de la querida y respetada novela y película. Aunque se mantendrá fiel al ADN de la historia original, este drama contemporáneo profundizará en el antihéroe camaleónico que se encuentra en el corazón de la historia, en un thriller de alto voltaje, cinematográfico y trotamundos del 'gato y el ratón', ambientado en medio del turbulento panorama geopolítico de nuestro tiempo. Úrsula Corberó 'The Day of the Jackal' está escrita por el showrunner Ronan Bennett ('Top Boy'), con Brian Kirk ('Juego de tronos') en la dirección de al menos su primer episodio. Redmayne también se ha sumado al proyecto como productor ejecutivo junto con Gareth Neame, Nigel Marchant y Sam Hoyle, en una producción de Carnival Films y Sky Studios. El propio Forsyth participará como como consultor, con Christopher Hall como productor. Esta adaptación de 'The Day of the Jackal' se emitirá a través de Peacock en EE.UU. y de Sky en el Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Suiza y Austria.

TAGS Úrsula Corberó