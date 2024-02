La indignación de un exasesor de Javier Milei por el ajuste: "Me están licuando la jubilación"

El exasesor de Milei, Carlos Rodríguez, cuestionó el recorte del gasto sobre las jubilaciones. "Con razón dicen que tienen superávit fiscal", dijo.

El ex asesor económico del Presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, reaccionó en las redes sociales al cobrar su jubilación y aseguró que se la están "licuando". Días atrás, el mandatario dijo que "no hay plata" para mejorar los haberes. El superávit de enero es reflejo del duro recorte en gasto previsional. "Me parece que me están licuando la jubilación", se mostró indignado el economista en su cuenta de X. Afirmó que está cobrando lo mismo que en enero y diciembre y que debido a ese ajuste la administración libertaria "tiene superávit fiscal". El ex viceministro de Economía durante el mandato del ex presidente Carlos Saúl Menem (1997/1998) manifestó: "Acabo de cobrar mi jubilación de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal". "¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?", remató el hombre de 76 años. Luego de recibir decenas de críticas por su mensaje, Rodríguez apuntó contra el Gobierno: "Me largaron la banda de trolls a humillarme y descalificarme!. No la ven!" Rodríguez formaba parte del equipo económico del jefe de Estado hasta que renunció tras expresarse de forma despectiva hacia la comunidad LGBTIQ+ en una entrevista televisiva "Si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema, que ustedes tienen que entender, es la testosterona. Es un problema hormonal", dijo en una entrevista televisiva.