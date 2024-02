Nati Jota: “Hace 10 años trabajo en medios y recién hace 6 meses me ofrecieron conducir”

Hoy disfruta llevando adelante el programa Sería Increíble en el canal Olga, liderando las mediciones de todas las mañanas.

Siempre se genera discusión de cuál es la calidad y el espacio que se le da a las mujeres en los programas de televisión, en radio, y en otros medios. La polémica siempre se instala y el debate es necesario para ver bien qué es lo que sucede. ¿Algo está cambiando? ¿Hay poca participación de las voces femeninas en los medios de comunicación? Observando los canales de streaming y estando atentos, se refleja que hay más participación que antes en relación a los hombres, por ejemplo, es el caso de Nati Jota que se destaca por su conducción en el canal “Olga” liderando todas las mañanas con su programa.

Jota, empezó su camino desde pequeña, cuando empieza a transitar su adolescencia, comienza la secundaria, y en ese momento comenzó a escribir situaciones de su vida personal, entre experiencias y análisis de la vida, y pronto decidió canalizar todo en un fotolog, que le generaba un feedback con las adolescentes. Cuando terminó sus estudios, ni lo dudó, y comenzó a estudiar periodismo en Taller Escuela Agencia y Ciencias de la Comunicación, en Universidad de Buenos Aires. Pero fue a partir de Twitter, hoy X, que logró popularidad sumando varios seguidores en las redes, y así en el 2015 le propusieron sumarse a ESPN. Hoy después de hacer un recorrido de diez años en diferentes canales audiovisuales, conduce Sería Increíble por Olga y alcanza récords de usuarios en vivo.

Nati Jota

Es uno de los programas de streaming más visto de la Argentina, donde fluyen las horas del programa con su simpatía y versatilidad, variedad de entrevistas a artistas, políticos y deportistas con rigor periodístico y oficio. Sobre la polémica que siempre se desata sobre el porcentaje de mujeres y hombres en los diferentes medios la misma conductora señaló: “Hace 10 años trabajo en medios y recién hace 6 meses me ofrecieron conducir. Me costó más que si hubiese sido varón pero disfruté mi camino”. Es una de las mujeres más vista de esta nueva industria, es más esta semana logró picos de audiencia junto a sus compañeros y con visita de Wanda Nara, muy divertida y donde adelantó su próximo tema “Tóxica”.

Nati, también se destacó por la conducción de las tres emisiones especiales por las elecciones presidenciales en Argentina 2023, las mismas fueron transmisiones maratónicas, en las que se alcanzó un pico de 780 mil visualizaciones totales, que se convirtieron en líderes de estas jornadas especiales para el país. “No sólo los hombres no te reconocen, las mujeres tampoco. Aún hoy en día, ya estando en este rol, todo el tiempo tenés que estar demostrando por qué te mereces estar en este lugar”, sostuvo Jota.

La conductora se lució por sus análisis y preguntas a periodistas de primer nivel como Eduardo Feinmann, Nelson Castro y Luis Novaresio, entre otros. Algunos de los invitados relevantes de Sería Increíble fueron: La Negra Vernaci, Tortonese, Donato, Claudia Villafañe, Lizzy Tagliani, La Sole, Oriana Sabatini, Carlos Páez Vilaró, Juan Minujín, Seba Wainraich, Aitana, Pedro Rosemblat, Ramiro Marra, entre otros. “Vienen y te dicen: ‘ay qué bueno, estás cambiando lo que piensan de vos. Yo no quiero hacer el doble de esfuerzo para cambiar una idea que tienen de mí, o que se entienda que me lo merezco. Quisiera empezar no perdiendo por 10 goles. ¿Por qué no un ‘che, muy bueno lo que hiciste’ y punto?”, reflexionó la influencer.