La mamá de Carolina le habló a la familia del femicida: "Les pido que lo entreguen"

Sonia Cruz dialogó con Noticiero 7 y en un desgarrador testimonio relató que desde el crimen de su hija "no tiene consuelo". Consideró además que Matías Loto continúa en Fernández y es escondido por sus familiares.

A poco más de una semana del femicidio de Carolina Ledesma, y mientras continúa la búsqueda de su expareja Matías Loto, la mamá de la joven asesinada dialogó con Noticiero 7 y aseguró que atraviesa momentos "muy dolorosos" al tiempo que le pidió ayuda "a la gente de Fernández" para encontrar al principal sospechoso.

"Si alguien sabe algo le pido que hable. Y a la familia que lo entregue. A nosotros se nos juntan muchas emociones, bronca, impotencia... no vamos a descansar hasta que lo encuentren. No se le puede devolver la vida a mi hija pero podemos estar un poco más tranquilos si lo condenan como corresponde. Mi hija era una niña, tenía toda una vida por delante", expresó acongojada.

Cruz sorprendió además al considerar que Loto continúa en Fernández y que "alguien lo esconde y lo ayuda".

"Todos los vecinos dicen que la familia lo tiene escondido, que él no salió de Fernández. Si su madre o su tía lo ocultan, me pregunto por qué lo hacen, ¿acaso no sienten lo que ha hecho?", se preguntó, apelando a la sensibilidad del circulo íntimo del sospechoso.

Finalmente, contó que Carolina ya había denunciado a Loto por su violento accionar. "Lo había denunciado por golpes, era un manipulador. Ella ya no quería verlo ni hablar con él, pero él siempre la convencía de volver y a pesar de la denuncia, no pasaba nada".