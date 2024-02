Walter Marchesi analizó el presente de Güemes y habló de la llegada de Claudio Vega

El entrenador del Gaucho se refirió al momento de su equipo en la Primera Nacional y también expresó sus sensaciones por la incorporación del delantero friense.

Güemes empató el domingo 1-1 ante Agropecuario como local y ya se enfoca en su próximo compromiso, que será el sábado ante All Boys en Floresta, por la quinta fecha de la Primera Nacional.

En ese sentido, el entrenador Walter Marchesi habló con Noticiero 7 y analizó el momento de su equipo. También hizo referencia a la llegada del delantero friense Claudio Vega.

“No se me vio contento pero si conforme, empatamos con un equipo que un solo jugador supera los once que presentó Güemes. Ellos mantuvieron la base del año pasado y sabíamos que iban a tener la pelota, pero nosotros íbamos a lastimar más saliendo de contra”, arrancó diciendo Marchesi.

Sobre el partido que se viene ante All Boys dijo, “cancha chica, difícil y ellos tienen un muy buen mediocampo, tienen además dos delanteros que se mueven con mucha intensidad y ojalá que no se les siga abriendo el arco. A ese mediocampo con buen pie les cuesta el retroceso y es lo que tenemos que tratar de capitalizar”.

Por último, Marchesi habló de la llegada de Claudio Vega como flamante refuerzo, “yo a Claudio lo quise llevar a Deportivo Merlo y a San Miguel, pero en ese momento no se dio. Lo conozco, Claudio estuvo cerca de venir en el mercado de pases, pero le dije que si venía en ese momento con Sarmiento jugando instancias finales cada vez que cruce el puente iba a ser insultado. El tiene una imagen muy buena en todo Santiago, se nos dio esta posibilidad de traerlo, no dudamos en llamarlo y Claudio no dudó en venir como debía, amado de un lado de la ciudad y esperemos que lo siga siendo de este lado”.