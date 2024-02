Luciana Salazar podría llevar a juicio a Yanina Latorre: "Tiene que ver con un hostigamiento de años"

La modelo habló sobre su situación con la panelista y expresó: "No quiero un resarcimiento económico, mi prioridad son las disculpas públicas".

Luciana Salazar aseguró que podría llevar a juicio a Yanina Latorre si esta no le pide disculpas públicas por los dichos en su contra.

"Se presentó a indagatoria, no declaró, pero presentó un escrito. Así que o sus abogados acuerdan con mis abogados las cosas que pedimos para terminar con esto, o sino se irá a juicio", sentenció la modelo en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Esto tiene que ver con un hostigamiento de años. Nosotros demostramos un hostigamiento que va desde 2010 hasta el día de hoy. Demostró un odio público hacia mi persona. Fue totalmente injusto, sin motivo alguno. Siempre tuve ganas de llevarla a la Justicia, pero perdoné", siguió Luciana Salazar.

Luciana Salazar

"Pero ya llegó a un punto que no puede ser más, hay maltrato, hostigamiento, calumnias e injurias, y agravado porque está mi hija en el medio. Se metió con la identidad de una menor, con la forma en que llegó al mundo sin saber ni tener pruebas de nada, solo para lastimar y decir mentiras. Ahora el procedimiento es: se arregla o se va a juicio. No quiero un resarcimiento económico, mi prioridad son las disculpas públicas", detalló la famosa.

Qué pasó entre Yanina Latorre y Luciana Salazar

"Los abogados de Luciana Salazar están viendo la posibilidad de iniciar una acción legal", había contado la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo tiempo atrás. Ante esto, al aire de Yanina 107.9, Yanina Latorre manifestó molesta: "Es verdad que soy bastante crítica con ella, pero no me gusta. ¿Me vas a meter presa, a enjuiciar? No canta, no baila, no me parece un ejemplo, no me gusta la mutación ni lo que hace con su nena cuando la tiñe, le pone pestañas, la peina de peluquería...".

Yanina Latorre.

"Es mi opinión, es libertad de expresión. No canta, no baila, no conduce, no comunica, no es modelo, no es actriz, no es nada, y yo siempre me pregunto de qué vive y no lo contesta", siguió la mediática, en referencia a la incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Luciana Salazar sobre sus ingresos.

"No le creo cuando tuitea de política, de algún lado viene y le deben estar pagando. En el Bailando no lo sostenía. Creo que la operan y cobra eso. Entonces ella dice que tiene a sus abogados, porque estas nadies sin talento tienen abogados que no sé cómo los pagan, que tienen un pendrive con información en contra mía desde 2011 y que me va a multar", explicó Latorre.

Ya en otro tono más explosivo, sentenció: "No me gustas, no tenés talento, me parecés buena para nada y no triunfaste en nada. Podés tener un lomazo, pero eso se va, es efímero. Con la belleza no se sostiene una carrera. Mutaste y no me gusta en lo que te convertiste".

Luego, la comunicadora estalló a los gritos cuando leyó que la modelo dijo vivir de sus ahorros porque actualmente no trabaja en la TV: "¡Ahorros, hija de puta, 140% de inflación! ¡Ahorros de qué si nunca trabajaste! ¿Ahorros de qué? Con lo que vale todo...".

Sobre el paso de Luciana Salazar por Polémica en el Bar en América años atrás, y que según ella Martín Redrado la habría censurado en el canal, Yanina Latorre sentenció: "Te abandonaron porque no servís para nada. Estabas sentada de florero, no hablás bien, no das información...".