Flor Jazmín Peña, a corazón abierto, en un posteo dirigido a sus seguidores

La pareja de Nico Occhiato decidió contar en primera persona el momento particular que atraviesa desde hace unos días.

En medio del feliz presente que vive desde que blanqueó su noviazgo con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña abrió su corazón y compartió un profundo posteo en el que les habla a sus seguidores sobre el particular momento que está atravesando.

“Manga de churros, ¿cómo nos trata la vida el día de hoy? Aparezco por acá para contarles que acabo de sacar la cuenta y aproximadamente, hace cinco meses y medio que no duermo en mi casa”, comenzó diciendo Flor en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Desde el 15 de septiembre que me fui, hoy va a ser la primera noche que duermo acá, después de tanto tiempo. Para mí es tan importante tener un espacio que no puedo creer lo bien que la llevé, pero siento que mi cuerpo empezó a reaccionar”, agregó, con la voz visiblemente cambiada.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín

Y cerró, sincera: “Mi cuerpo me empezó a decir, flaca, necesito que te acomodes. Empecé a perder la voz. Espero que durmiendo en este lugar me vuelva la voz. Igual no estoy mudada del todo, me faltan cosas, no tengo cocina, es una larga historia, pero todo va a estar bien”.