Putin: “Los enemigos de Rusia deben recordar que tenemos armas capaces de alcanzar su territorio”

El presidente ruso consideró que las amenazas crean un “verdadero riesgo” de conflicto nuclear.

El presidente ruso, Vladimir Putin, apuntó contra Occidente en su discurso anual ante los legisladores e hizo una advertencia: “Los enemigos de Rusia deben recordar que tenemos armas capaces de alcanzar su territorio”. Consideró, además, que las amenazas occidentales crean un “verdadero riesgo” de conflicto nuclear.

“Todo lo que ellos [los occidentales] inventan en este momento, con lo que ellos aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización”, dijo el mandatario de 71 años en su discurso a la Nación, a solo dos semanas de unas elecciones presidenciales en las que prácticamente no tiene competencia. Los comicios se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo próximo.

El lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que creaba una coalición para enviar municiones y misiles de mayor alcance a Ucrania, en medio de la guerra con Rusia, y afirmó que no se debe descartar el envío de tropas occidentales a la exrepública soviética para frenar el avance ruso.

“Hoy en día no existe consenso sobre el envío de tropas (…) pero no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra”, declaró entonces el mandatario francés tras una reunión con una veintena de dirigentes europeos en París. La nueva coalición suministrará “misiles y bombas de medio y largo alcance” a Ucrania, añadió, insistiendo en que “la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa”.

Durante el discurso, que pronunció ante una audiencia de legisladores y altos cargos y fue televisado en vivo para todo el país, Putin dijo que Rusia estaba “defendiendo su soberanía y seguridad y protegiendo a nuestros compatriotas” en Ucrania.

Las declaraciones del líder del Kremlin tuvieron lugar a poco de cumplirse dos años de guerra en Ucrania. Sobre ello, se mostró conforme con el avance de sus tropas, que lograron progresar estas últimas semanas en varios puntos frente a las fuerzas de Kiev. ”Se multiplicaron las capacidades militares de las fuerzas armadas (rusas). Avanzan con paso firme en varias zonas” del frente, declaró el mandatario en su discurso a la nación ante la élite política del país. Putin anunció planes para fortalecer las Fuerzas Armadas rusas en el oeste del país tras la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.

Según reportan los medios locales, Putin dijo que Moscú está dispuesta a dialogar con Washington sobre la estabilidad estratégica, pero solo si se tienen en cuenta los intereses rusos. “Si se quiere discutir las cuestiones de seguridad y estabilidad que son importantes para todo el planeta entonces es necesario hacerlo”, dijo. De acuerdo al titular del Kremlin, EE. UU. es culpable de “hipocresía” al proponer conversaciones y al mismo tiempo intentar infligir una derrota a Rusia.

Putin va por la reelección

Putin se presenta como candidato independiente a los comicios que se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo, en una votación que no pareciera tener demasiadas sorpresas. Los contrincantes que podrían desafiarlo están encarcelados o viven en el extranjero, y la mayoría de los medios de comunicación independientes fueron prohibidos. En la boleta habrá otros tres candidatos nombrados por partidos aliados del Kremlin con representación parlamentaria.

El líder opositor más conocido, Alexei Navalny, cuyo intento de enfrentarse a Putin en las elecciones de 2018 fue rechazado, falleció repentinamente en una colonia penal del ártico a principios de mes mientras cumplía una sentencia de 19 años por extremismo.