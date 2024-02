María Becerra se llevó todas las miradas en Chile con un look al cuerpo y encorsetado

Desde Viña del Mar se fotografió con un equipo de corset escotadísimo y pantalón ajustado con lazos.

Después de brillar en el Festival de Viña del Mar con un vestido cut out con aberturas el extremo, María Becerra sigue haciendo de las suyas. Mientras se prepara para subirse al escenario del evento en unos días, no descuida su costado como referente fashionista y sus looks del día a día también dan de qué hablar. ¿El más reciente?

Desde la habitación del hotel en el que se está hospedando, la artista posó con un conjunto total denim, una de sus fórmulas favoritas y tendencia de la temporada. Se trata de un equipo azul de corset escotado con botones (otro de los imprescindibles del momento) y pantalón a juego ajustado y lleno de lazos entrecruzados.

Como ya es costumbre, redobló la apuesta y llevó también una cartera estilo baguette de denim, en un tono más claro y adornada con arandelas en la correa. Un par de aros plateados, el pelo suelto y un maquillaje sutil con con delineado, máscara de pestañas y rubor completaron el estilismo, que deslumbró a sus seguidores.

En menos de 24 horas, la publicación alcanzó el millón de likes. “Acá dándola”, escribió la Nena de Argentina y se llenó de comentarios, desde “La mujer más hermosa del mundo” hasta “Quisiera ser cartera para estar en tus manos todos los días”.