Conmovedor relato del papá de Matías Loto: "Si está vivo, que pague por lo que ha hecho"

Alejandro Loto, padre del femicida de Carolina Ledesma, brindó un testimonio desgarrador a Radio Panorama. Aseguró que "no tiene pies ni cabeza" pensar que la familia de Matías lo está ocultando y destacó que la familia vive días "de agonía". Pidió a quien tenga algún indicio del paradero de su hijo, que lo haga saber a las autoridades.

Luego de que anoche, durante una marcha pidiendo justicia por el crimen de Carolina Ledesma, se registraran algunos incidentes en locales y viviendas de los familiares de Matías Loto que fueron atacados por los manifestantes, el padre del femicida dialogó con "Buen Día Santiago" y brindó un testimonio conmovedor de los días que se viven tras el brutal crimen que enlutó la ciudad de Fernández.

Alejandro Loto explicó que entiende y se pone en lugar de los familiares de Carolina, pero que "nosotros no tenemos que pagar por lo que él ha hecho. Atacaron con ladrillos la casa de mi papá y de una tía que ni siquiera tenían contacto con Matías"

Indicó además que la familia vive días difíciles de explicar. "No sabemos si Matías está con vida o dónde está. Realmente es desgarrador, día tras día, es imposible sobrellevarlo. No tiene ni pies ni cabeza pensar que la familia lo está escondiendo, porque todos tenemos la misma postura de ante el más mínimo indicio avisar a la Justicia. Pero no tenemos nada, se viven días de agonía, interminables, sin recibir noticias".

"Necesitamos saber de Matías, que aparezca y que esto no se dilate más. Pedimos que si alguien sabe algún dato, no tenga miedo y lo diga, que nos ayude, aunque sea de manera anónima. Repito: si él está vivo, que venga y pague por lo que ha hecho", expresó con contundencia.

Finalmente, le habló a Sonia Cruz, mamá de Carolina: "No le puedo decir nada con palabras. Pienso en toda su familia porque Carolina ya no está. Pienso en ella como mamá, me pongo en su lugar y entiendo que tienen que tener una respuesta y un responsable que pague por lo que ha hecho".