Adam Sandler aseguró que Taylor Swift es tan grande como los Beatles

En una confesión inesperada, el actor y comediante Adam Sandler reveló que se siente un poco nervioso cada vez que está cerca de la superestrella Taylor Swift.

Durante una conversación en el programa Conan O’Brien Needs a Friend, Sandler y O’Brien discutían sobre cómo las nacientes celebridades de los últimos años ya no los deslumbran como las de antaño. “Lo que he descubierto es que la gente puede ser íconos absolutos, convertirse en las mayores estrellas del mundo, pero si aparecieron hace cinco años, estoy muy contento de conocerlos, pero no tienen ese efecto en mí”, dijo el presentador de televisión, y Sandler estuvo de acuerdo.

Sin embargo, el protagonista de Son como niños reveló cuál es su excepción a la regla y explicó sus motivos. “Sabes qué... Taylor Swift. Porque lo que ella significa para mis hijas, me pone un poco nervioso”, dijo Sandler a Conan.

“Sólo porque no quiero estropearlo para mis hijas. Así que digo algo como ‘Taylor Taylor’, hablando demasiado alto o algo así. No mantengo la calma todo lo que puedo”, reveló refiriéndose a las veces en las que se dirige hacia la cantante frente a sus hijas adolescentes, haciendo que O’Brien estuviera de acuerdo: “Sí, puedo verlo. Sí, ahora está a otro nivel”.

La estrella de películas como La mejor de mis bodas y la más reciente Spaceman de Netflix, destacó el fenómeno cultural que Swift ha generado, comparándola incluso con los legendarios Beatles. “La gente habla de los Beatles y de ella. Quiero decir, hombre, tantos éxitos. No hay una palabra que mis hijas no sepan”, continuó Sandler, añadiendo que para su hija, la cantante de 34 años “significa mucho”.

Taylor Swift

Este comentario no es menor, considerando que la ganadora del Grammy ha logrado superar a los legendarios Beatles en el mayor número de semanas en el top 10 de la lista de álbumes Billboard 200 durante los últimos 60 años, según recientes reportes de Billboard.

La comparación con la “Beatlemanía” no surge únicamente de los logros musicales de Swift, sino del significado personal que tiene para las dos hijas adolescentes que Adam comparte con su esposa Jackie, Sadie, de 17 años y Sunny, de 15, y cómo sus canciones se han convertido en un idioma común dentro de su hogar.

La influencia de la artista es tal que hasta el propio Sandler se considera un ‘swiftie’, admitiendo que tanto él como sus hijas disfrutan su música.

“Yo también las conozco, por cierto. Pero ellas se las saben perfectamente”, dijo sobre el repertorio de canciones de Taylor. “Pero es que, ¿te acuerdas de los Beatles, te sabías todas las canciones del disco? Pues Taylor Swift también. No hay canción que te saltes. Dices: ‘Esa está muy bien’”, añadió en la entrevista.

Este lazo especial entre Swift y las nuevas generaciones fue evidente cuando la estrella de Click y su familia asistieron al exitoso Eras Tour de la cantante en Los Ángeles, donde realizó tres conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium.

Adam Sandler

Además, Sandler, su esposa y sus dos hijas swifties estuvieron presentes en el estreno de The Eras Tour: The Movie en octubre pasado, que también contó con la privilegiada presencia de Beyoncé y otras estrellas. Durante el evento, Swift se acercó emocionada a la familia para compartir un cálido abrazo y un selfie juntos.

Durante la premier de Los Ángeles de su nueva película Spaceman, realizada en el Egyptian Theater, el actor de 57 años habló sobre la experiencia de trabajar con sus hijas, asegurando que la dupla va, hace su mejor esfuerzo frente a las cámaras y se van. “Siguen sin hablarte. Van a lo suyo. Hacen lo mejor que pueden y luego se van a hacer su vida”, declaró resignado.