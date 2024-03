Bullrich anunció que deja la presidencia de Pro y adelantó los roles de Macri y Milei

La ministra de Seguridad sostuvo que el partido debe ir hacia una unificación con Milei para encarar un “cambio común” y se refirió al rol de Rodríguez Larreta.

En medio de la organización del megaoperativo para este viernes por la noche, cuando el presidente Javier Milei se ponga frente a la asamblea legislativa para la apertura de sesiones ordinarias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que en 20 días dejará la titularidad de Pro. Tras ello hizo una venia para que el exmandatario Mauricio Macri se quede con ese lugar, pese a ciertas fricciones que ya había en el vínculo y que se intensificaron durante las discusiones que la Casa Rosada tuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

“Yo dejo la presidencia de Pro ahora, en unos 20 días, y ahí se verá como es el futuro”, confirmó la ministra en Cadena 3 Rosario. Sobre esos pasos hacia adelante que deberán dar en la fuerza que nació en territorio capitalino, aseveró también que ya está todo “trazado” y que desembocará en un “cambio común” con Milei.

Entonces, marcó que para sucederla en Pro y para liderar este camino emerge la figura de su propio fundador, Macri, y lo vio con buenos ojos. “Me parece bien que él asuma este lugar”, sentenció en medio de un día caliente y cuando ya habían existido distintas expresiones públicas y privadas de dirigentes que pedían que el expresidente retome la máxima conducción partidaria.

“Quiero que llegue rápido el día para no ser mas la presidenta del Pro. Estoy absolutamente metida en mis cosas, que son las que importan”, indicó, incluso, sobre su rol en el Ejecutivo, para despejar las versiones de aquellos que la veían aferrada y sin ganas de dejar su liderazgo en la fuerza.

La división en la política y Rodríguez Larreta

Convencida de que el universo político ahora se dividirá entre “las fuerzas del cambio”, donde incluyó a Pro, y las que están en contra, Bullrich opinó que de la marca Juntos por el Cambio (JxC) solo quedan “algunos reflejos” como, por ejemplo, el accionar conjunto de los gobernadores, que se vio sobre todo en la actitud uninominal que tuvieron frente a las tensiones con Milei y su staff. “Dentro de los partidos que conformaban JxC hay mucha gente que está en la fuerza del cambio”, deslizó sin embargo.

En ese grupo, en tanto, la funcionaria no incluyó a Horacio Rodríguez Larreta, el exalcalde porteño y excandidato presidencial que mantiene un marcado bajo perfil desde su derrota en la interna. “La verdad es que él está como que no se siente representado por... Ya hace tiempo que viene, su campaña fue un poco eso... Él está buscando otra forma de interpelar la política, que desde mi punto de vista no da resultado. Hemos visto negociaciones eternas que te llevan a repetir más de lo mismo. Es su convicción y lo veo como bastante alejado”, indicó la ministra de Seguridad, que siempre se despegó del perfil dialoguista del antes jefe de Gobierno, quien en sus últimas apariciones pidió más consenso ante la postura dura del Presidente.