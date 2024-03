López Murphy le mandó un mensaje a Javier Milei antes de su discurso en el Congreso

El diputado de Republicanos Unidos se refirió al discurso que dará este viernes el Jefe de Estado.

El diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy se refirió al discurso que brindará este viernes el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y envió un contundente mensaje al mandatario. “Cualquier extravagancia no le haría bien a la República ni al Gobierno”, advirtió el legislador. “Primero, haría un balance de la situación que recibo. Después, de los problemas y catástrofes y cuáles son las iniciativas legales y trataría al mismo tiempo de dar al Congreso y la opinión pública un mensaje para el pueblo”, señaló López Murphy, en declaraciones con LN+. “Yo he propuesto que haya presupuesto, no puede gobernarse sin presupuesto, es el corazón de la vida republicana”, destacó López Murphy. Y tras ello, alertó: “No es una monarquía despótica, no puede determinar los gastos sin autorización del Congreso”. “Creo que la declaración más delicada que ha hecho el Presidente es que no necesita al Congreso en los próximos dos años”, apuntó López Murphy en relación a las entrevista que brindó Milei al diario Financial Times.