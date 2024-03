Gran Hermano prepara una sanción para Agostina por su desafortunado comentario sobre la AMIA

La jugadora quedó en el ojo de la tormenta tras una polémica frase sobre el atentado a la mutual judía.

Agostina Spinelli tuvo un exabrupto que la podría dejar fuera de juego, teniendo en cuenta que es una de las nominadas para abandonar la casa el próximo domingo; y Gran Hermano comunicó este viernes qué decisión tomará al respecto. La policía, que se encuentra enfrentada con Furia, lavaba los platos y Bautista los secaba, pero el jugador uruguayo le dijo que iba a dejar su puesto porque quería buscar alguna de las golosinas que ingresaron los familiares a la casa en el juego de "Congelados". “Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, dijo la jugadora, haciendo alusión al atentado a la mutual judía perpetrado en el año 1994, que se cobró 85 vidas y que a casi 30 años aún no pudo ser esclarecido. El comentario no tardó en volverse viral y generar muchísimo repudio. El conductor de la gala de los viernes, Robertito Funes Ugarte, no eludió la polémica y advirtió que la producción se encuentra evaluando una determinación y que la jugadora puede afrontar una severa sanción en las próximas horas. “Queremos comunicar que GH está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina”, explicó Funes Ugarte en La noche de los ex, y anunció que “la resolución será revelada el próximo domingo”.