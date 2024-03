Flor de la V cruzó a Pampito en vivo: "No entendés porque no sos mujer"

La conductora y el panelista se trenzaron en un cruce muy picante.

Flor de la V, conductora de Intrusos, protagonizó un tenso cruce con Pampito, uno de los panelistas del programa, luego de un debate sobre la presión estética que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. Todo ocurrió tras el enérgico descargo de Jimena Barón contra las críticas hacia su cuerpo, el cual compartió a través de su cuenta de Instagram. Durante su intervención, Barón expresó su indignación por los comentarios negativos de algunos profesionales de la salud sobre su aspecto físico, subrayando la importancia de no juzgar los cuerpos de los demás. ”Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo’”, expresó la cantante, generando un intenso debate sobre los estándares de belleza y la presión social para cumplir con ellos. Flor de la V, conocida por su activismo en temas de diversidad y derechos LGBTQ+, mostró su solidaridad con Barón y destacó la necesidad de desafiar los ideales de belleza impuestos por la sociedad. “Hay un ideal de belleza y sobre todo, en Argentina”, señaló la conductora, respaldando así el mensaje de la artista. Sin embargo, la discusión tomó un rumbo inesperado cuando Pampito hizo un comentario sarcástico sobre la diversidad de cuerpos en televisión, lo que provocó una reacción inmediata por parte de Flor. “Mañana vengan todas sin maquillaje, roñosas, no se tiñan más el pelo”, afirmó el panelista, desencadenando así la confrontación. Con firmeza, Flor de la V confrontó a Pampito, indicándole que su perspectiva estaba limitada por no haber experimentado la misma presión y escrutinio que enfrentan las mujeres en relación con su apariencia física. “¿Y eso qué tiene que ver?”, cuestionó la conductora visiblemente molesta, agregando: “No lo vas a entender porque sos varón”.