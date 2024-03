Donald Trump sobre Javier Milei: "Lo amo porque él me ama"

En esta ocasión, fue el mismo expresidente de Estados Unidos quien habló en público sobre el mandatario argentino y le dedicó algunas palabras ayer en Richmond, Virginia, durante un encuentro del Partido Republicano.

Donald Trump sigue de gira por los Estados Unidos en el marco de las elecciones internas del Partido Republicano. El posible candidato presidencial ganó esta semana en otros tres estados y habló el sábado en Washington del presidente Javier Milei, al que elogió en su conferencia de victoria en público y confesó así su romance político con el libertario: "Lo amo porque él me ama" expresó el empresario. Los comentarios de Trump se suman al encuentro cara a cara que mantuvo con Milei la semana pasada en suelo norteamericano, durante la convención anual de la CPAC, que se celebró en National Harbor, junto a Washington DC. En esta ocasión, fue el mismo expresidente de Estados Unidos quien habló en público sobre el mandatario argentino y le dedicó algunas palabras ayer en Richmond, Virginia, durante un encuentro del Partido Republicano. En esta oportunidad, Trump confesó su "idilio" ideológico con el Presidente: "Lo amo porque él ama a Trump. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada", expresó. Trump mantiene una buena marcha en las internas republicanas y se perfila para se el candidato presidencial delpartido, luego de conquistar el triunfo en los estados Idaho, Misuri y Michigan en la última semana. En su discurso, el expresidente de Estados Unidos le dedicó unas breves palabras al mandatario argentino y e insistió en que "incluso Argentina se volvió MAGA", en referencia a las siglas del eslogan que se popularizó en sus campañas a la presidencia, "Make América Great Again" (Hagamos a América grande de nuevo). Marcó las diferencias del caso y Trump, fiel a su estulo, aseguró que el objetivo “MAGA” de Milei es “Hacer a Argentina Grande de Nuevo”. “Eso es bastante bueno. Yo dije que se podía tener eso. Y lo está haciendo. Está haciendo un buen trabajo allí. Está recortando drásticamente, se está deshaciendo de muchos desperdicios y de muchas cosas. Espero que les vaya bien, porque es un lugar precioso. Un país precioso. Y creo que tienen un buen líder ahora mismo. Es un tipo duro”, expresó Trump.