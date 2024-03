Larreta rechazó la estrategia de Macri: "Estoy en contra de entregarle el PRO a Javier Milei"

En medio de los avances por la posible alianza PRO-LLA, el expresidente prometió que "el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo".

El exjefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, puso reparos en la posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), como aprte del operativo del expresidente Mauricio Macri para sumar volumen político al Gobierno de Javier Milei. El excandidato presidencial y referente del espacio marcó la cancha en declaraciones a la prensa y aseguró: "Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei". La semana pasada, el propio presidente Milei adelantó que tiene previsto reunirse con Macri para charlar sobre los avances del Gobierno. A esto, se suma el respaldo del expresidente a la convocatoria a gobernadores en el Pacto de Mayo, y dio su palabra: "El PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo", había manifestado en la red social X (ex Twitter) tras el discurso del libertario ante la Asamblea Legislativa. El exjefe de Gobierno porteño manifestó cuál es su postura ante una eventual alianza con LLA, una posibilidad latente en medio del acercamiento entre Macri y Milei. En ese sentido, el distanciamiento de Larreta y Macri suma un capítulo aparte, luego de la derrota en la interna del PRO en las PASO 2023, que erigió a Patricia Bullrich como la candidata presidencial del partido. Desde ese momento, el ala de "las palomas" quedó marginada. "Como criterio general, estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo. Que quede bien claro eso", esgrimió Larreta en una entrevista con Clarín. Aclaró respecto a este vínculo PRO-LLA que si "después en el Congreso apoyemos las iniciativas del Presidente es válido". El rechazo de Larreta a la fusión del PRO con LLA nada tiene que ver con sus diferencias con Macri. Según el excandiato presidencial "no estoy de acuerdo en entregarle el PRO a Milei, sea quien sea el que conduce el partido", aclaró. "Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO. Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro", expresó. Luego, dejó un mensaje respecto a las posturas más duras y extremas dentro del propio partido, que generan acercamientos con los sectores de LLA. "El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas", explicó Larreta.