Pablo Moyano adelantó que la CGT convocará a los gobernadores previo al Pacto de Mayo

El gremialista aseguró que le pedirán a los mandatarios que "no voten leyes que van en contra de los intereses de los argentinos".

Luego de que Javier Milei anunciara una reunión de gobernadores el próximo 25 de mayo para firmar el Pacto de Mayo, el secretario adjunto de Camioneros y referente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, adelantó que también convocarán a los mandatarios provinciales para sentar su posición respecto al acuerdo que busca lograr el Presidente. Según expresó el gremialista, le pedirán a los gobernadores que "no voten leyes que van en contra de los intereses de los argentinos". Además, agregó: "Les diría que tengan dignidad, que ninguno se deje apretar y que no voten en contra de los trabajadores porque van a ser recordados por haber apoyado un paquete de leyes que va contra los intereses de los laburantes". En cuanto a las próximas medidas de fuerza que tomará la central de trabajadores, Moyano reiteró que "no se descarta un gran paro nacional". De todas formas, aclaró: "Hay otros compañeros que están ideando la posibilidad de hacer acciones masivas en las principales ciudades del país el mismo día". "Callados o mirando por televisión cómo se cae el país o cómo este tipo nos está destruyendo no nos vamos a quedar", aseguró el hijo de Hugo Moyano.