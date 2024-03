Anuncian el remake de "La zona muerta"

Se trata de una nueva mirada al clásico de David Cronenberg protagonizado por Christopher Walken y basado en la novel de Stephen King.

Lionsgate está interesada en realizar una nueva versión de 'La zona muerta', historia de Stephen King que contará con la producción de Roy Lee. El estudio tiene experiencia previa con el libro de King, pues ya desarrolló una adaptación televisiva protagonizada por Anthony Michael Hall en asociación con Paramount Television.

Estrenada en 1983, la cinta original se centra en Johnny Smith, un joven profesor que sufre un accidente que le hace permanecer cinco años en coma. Al despertar, descubre que posee poderes extrasensoriales, por lo que la policía pedirá su colaboración para resolver una serie de asesinatos.

Según Sneider, Roy Lee ya estaría buscando un guionista y un director para hacerse cargo de este proyecto que seguramente necesitará algún tipo de aprobación por parte de King. Ni que decir tiene que 'The Dead Zone' no será la única adaptación del famoso autor que veremos en los próximos años, pues en marcha también están por ejemplo el spin-off de 'It' 'Welcome to Derry', 'The Life of Chuck' de Mike Flanagan, una película de 'Salem's Lot' ya terminada (y de momento extrañamente archivada) o una película basada en 'Fairy Tale'.