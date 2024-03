Caída del consumo: ¿cuál es la estrategia de los supermercados para recuperar ventas?

Almacenes, autoservicios, supermercados y cadenas de hipermercados diseñan estrategias para morigerar la brutal caída del consumo.

La drástica caída del consumo ya siente en todas las cadenas de supermercados. Un número que se conoció recientemente por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) echó luz sobre los efectos de las medidas macroeconómicas en la economía doméstica. La inflación de dos dígitos cambió los hábitos de consumidores, modificó la cantidad de unidades vendidas y obligó al rubro alimenticio a ajustar su estrategia para que las cuentas cierren a fin de mes. Las ventas minoristas pymes se hundieron un 25,5% anual en febrero. según CAME. pero uno de los rubros con mayor descenso fue Alimentos y Bebidas. En ese sector, la caída fue del 33,3%. Según el informe, los consumidores buscaron ofertas y productos de segunda y terceras marcas. "El ramo más afectado fue el de las bebidas, con fuertes subas de precios en los últimos meses, donde el consumidor se privó especialmente de gaseosas, jugos y aguas, especialmente en primeras marcas. Otro alimento que tuvo más sustitución de lo habitual fue la carne, aunque cuando aparecían ofertas se agotaban", detalló CAME. En este marco, supermercadistas consultados por Ámbito, comentaron cuál es el estado de situación actual: "Crecen las compras de segundas y terceras marcas, así como marcas propias, precisamente por que lo definitorio en la decisión de compra es el precio. Han vuelto las promociones porque los proveedores tratan de mantener el volumen ofreciendo ofertas. Ello supone un precio más atractivo para el cliente y el proveedor no ´resigna´o si se prefiere ´no reconoce´que el precio de sus nuevas listas está excedido". Desde una de las grandes cadenas marcaron dos datos que pinta el panorama: un declive de hasta el 40% en el rubro electro, bazar y textil vs. una caída de 10% en alimentos. "Sin promociones no hay demanda", comentaron. "Los supermercados están redoblando sus esfuerzos con diferentes estrategias para aminorar el ritmo de caída", explicó otra cadena consultada. Al mismo tiempo, admitió que aumentó la cantidad de días de promociones, se ofrece un mayor porcentaje de descuentos y se amplió el tope de reintegro. Otro dato en el que coincidieron las empresas relevadas fue el mayor porcentaje de utilización de la tarjeta de crédito por sobre el débito y efectivo en las compras. Esto está vinculado principalmente a una mayor preferencia por ese medio de pago, teniendo en cuenta las fechas de cierres y promociones bancarias o de billeteras virtuales en determinados días de la semana.