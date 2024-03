Mario Pergolini: "No tengo Whatsapp, me parece una esclavitud"

El conductor pasó por Noche al Dente y habló de sus recuerdos y de su presente.

Apenas entró Mario Pergolini al estudio de Noche al Dente, le dijo a Fernando Dente: “En este estudio hacíamos CQC y al lado se hacía Cha Cha Cha”. “Sos un tipo aburguesado”, bromeó el conductor. “Sí, claro que sí”, respondió rotundo Pergolini. Para distender, Dente lo invitó a sentarse en el living del programa. “Hace 12 años que no hago tele”, reconoció el creador de Cuatro Cabezas. Y enseguida agregó: “Yo no voy mucho a programas, pero cuando vengo me parece como un lugar ajeno, no como un lugar que estuve años y años. Pensá que yo habré hecho televisión como 25 años”.

Luego, el conductor le mostró una publicación de Instagram de su excompañero Andy Kusnetzoff, en la cual había una foto de Mario y Andy juntos y un texto en el que el conductor de PH, Podemos Hablar había escrito: “Y sí, me di un gusto e invité a mi referente radial. Gracias Mario Pergolini. ¡Buena charla!”. Al verlo, Mario recordó sus vivencias con el conductor. “Andy empezó como productor nuestro, y empezó también en la radio conmigo como movilero, y después estuvo en CQC, estrella total ahí. Pero la verdad es que Andy era un tipo que proponía mucho, siempre tuvo eso Andy”, contó Pergolini.

Más adelante, llegó la sección del ciclo en el que el entrevistado elige varias canciones que marcaron su vida. “Cuando escuchaba Deep Purple y la canción “Burn” me cambió la vida. Ellos me han cambiado la vida”. Luego fue el turno de “Lazy Daisy” de Les Luthiers. “Me acuerdo de escucharlos mucho en casa, de ir a verlos. Con el tiempo trabajé con varios de ellos, y el coro de Algo habrán hecho era de ellos. Me acuerdo de estar a la tarde escuchando discos de Les Luthiers”, afirmó Pergolini. “En la adolescencia fui un sapo de otro pozo. Te das cuenta que el pozo en el que estás vos hay otros sapos también y empecé a relacionarme con otra gente. Me empecé a encontrar con otras personas, como Diego Guebel, con quien formamos Cuatro Cabezas. CQC fue un hitazo en Italia, en Brasil, en Francia, en Israel, en Estados Unidos no lo terminaron produciendo si bien lo habían comprado. Fue una de mis parejas creativas, con Diego nos seguimos viendo al día de hoy. Vendimos la compañía en un momento tremendo, le dije que yo me quería ir y le aseguré que no iba a hacer nunca más televisión, y me pidió que si lo llegara a hacer le lleve la propuesta a ellos. Pero terminé CQC, me fui del estudio, me subí al auto y no volví nunca más”, sostuvo.

Luego, llegó el turno de la tercera canción: “Yo soy tu amigo fiel”, de Toy Story. “Cuál es terminaba con este tema y fue durante 19 años primero en radio. Nosotros teníamos todas las mañanas 700 mil personas escuchando”. Acto seguido, Mario admitió un detalle de su día a día: “No tengo whatsapp, hay una especie de esclavitud ahí”. Después, explicó la razón de no haberse descargado la aplicación de mensajería instantánea en su teléfono. “Me parece que es como una charla eterna y todo el mundo piensa que ya no puede vivir sin él. Y los jefes creen que pueden decirle al otro algo a cualquier hora porque es solo Whatsapp”.

Antes de concluir, Pergolini se refirió a la tecnología a través de las redes sociales. “Tengo Instagram pero no dejo que pongan comentarios”. “¿Y Tinder?”, quiso saber Dente. “Tinder no se tiene, Tinder se consulta”, cerró entre risas Mario.