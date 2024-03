Larreta se opuso a que Macri presida el PRO: “Estoy en contra de entregarle el partido a Milei”

El ex precandidato presidencial rechazó que el PRO realice una alianza política con La Libertad Avanza y reclamó que haya “una renovación para darle lugar a las nuevas generaciones”. Además contestó a las críticas de Patricia Bullrich.

El ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó hoy que Mauricio Macri presida nuevamente el PRO y se opuso a que el partido realice una alianza política con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza. Además, contestó las críticas de Patricia Bullrich y aseguró que tiene actitudes contradictorias.

“Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei; tenemos valores diferentes. Creamos un partido que valoraba la experiencia política, la diversidad y las distintas voces. Cuando estuvimos en el Gobierno jamás agredimos a nadie”, consideró el ex jefe de Gobierno porteño.

Consultado por el periodista Eduardo Feinman, en Radio Mitre, sobre si Macri debe retomar la conducción del PRO, Larreta fue tajante: “(El partido) necesita una renovación, hay gente joven en todo el país, y sería un buen momento darle lugar a las nuevas generaciones pero con los valores originarios”.

Para Rodríguez Larreta, el PRO tiene que ser “una oposición responsable, que apoye las coincidencias y señale las diferencias” con relación al gobierno libertario. “No creo en las agresiones y hay que respetar al que piensa diferente; si vamos a seguir con las prácticas del kircherismo de agredir al que piensa diferentes, ese no es el camino”.

Por otro lado, sostuvo que Bullrich “abandonó los valores originales del PRO desde el momento en que es parte de un gobierno que agrede al que piensa diferente, sean periodistas, artistas, opositores; un gobierno personalista”, y recordó: “Hace tres meses, en campaña, me ofreció ser el Jefe de Gabinete, el cargo más importante del gobierno. Si tiene una visión tan crítica es medio contradictorio que ahora me critique”.

“Una de las razones que nos fue mal (en las elecciones) es por este tipo de agresiones entre nosotros”, planteó.

En las últimas semanas, la actual Ministra de Seguridad, en varios reportajes, se refirió con duros términos a Rodríguez Larreta y lo acusó de “no querer acompañar un cambio profundo” por su rechazo al acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Se queda a mitad de camino y es un pozo ciego, que es un lugar en el que uno se cae. Le pasó en las PASO y le va a pasar de nuevo. No puede condicionar para donde va el PRO. Perdió la posibilidad de conducir, las ideas que ganaron la elección no son las de él, sino las que yo expresé, y está en un lugar donde no está la sociedad”, indicó Bullrich durante un reportaje con LN+.

Y completó: “Nuestro votante no está ahí, está dispuesto a aguantar los problemas que tenemos para hacer un cambio de fondo, para poder salir de esta argentina, trabada, corporativa, mafiosa”.