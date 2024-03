Martín Menem habló sobre la designación de un familiar suyo en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que se trata de un sobrino segundo y que es la persona en la que más confía. El joven es Federico Sharif Menem, hijo de Eduardo “Lule” Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este martes a la designación de un familiar suyo, concretada a fines de enero, como empleado de la Cámara baja, situación que generó algunos cuestionamientos. Federico Sharif Menem fue nombrado como Director General de Secretaría Privada de la Presidencia. “No es sobrino directo, sino de segundo grado. Trabaja conmigo hace unos tres años. Es la persona en la que más confío de todas las que tengo a la vuelta”, explicó el legislador.

“No entiendo a quién quieren que busque para trabajar al lado mío. Simplemente, me tengo que rodear de gente en la que yo confío ciegamente”, se excusó Martín Menen en radio Mitre. El mencionado joven de 22 años es hijo de Eduardo “Lule” Menem. “Tratan de atacar porque estamos tocando algunos intereses y eso les molesta”, arremetió el titular de la cámara baja contra quienes critican esa designación.

El legislador destacó la labor de su sobrino en diálogo con el diario La Nación: “Pone sus ojos en los números y gracias a su visión hemos proyectado un ahorro de cerca de 7000 millones de dólares”. Sharif Menem estudió y se recibió en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) y actualmente cursa la carrera de Actuario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Nadie más importante que él”, volvió a destacar el titular de la Cámara baja.

Menem contó que durante los 90 días que lleva adelante en el recinto, 19 personas ingresaron al Palacio Legislativo con él. “Cuando miro para atrás, en el mismo período el presidente de la Cámara anterior [Sergio Massa] había metido 188 personas y el titular del anterior [Emilio Monzó], 135″, se explayó el diputado de La Libertad Avanza (LLA).

“Aparte de que recortamos un montón de gastos, dimos de baja la mitad de las secretarías y direcciones generales. Hemos achicado el tema de los pasajes a partir de este mes, cortamos los salones VIP. Estamos vendiendo 50 autos de los 140 y pico que había. Terminamos con la pauta publicitaria”, enumeró Menem sobre los recortes que están aplicando en Diputados. “Pero el problema es una persona de confianza. Me parece que está errando el viscachazo, pero no importa, me la banco y está perfecto porque es una persona que trabaja conmigo incansablemente”, sumó.

En las últimas horas, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hizo una fuerte crítica del panorama con el que se encontró cuando llegó a esa cartera nacional y dijo que se encontraron con personas que vivían allí. Menem habló de los “gastos superfluos que la verdad llaman mucho la atención, pero así era la dinámica de los últimos años”.

Sobre el último discurso del Presidente

Menem calificó de “crudo” al discurso de Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinaria. “Describió la realidad como la caracteriza él. Siempre con datos, nada de relato. Fueron datos concretos, precisos, del exceso de emisión, de cómo viajaba la inflación los primeros días de diciembre, los datos de la pobreza”, se explayó.

“Hizo un análisis de la situación recibida y terminó su discurso, de una manera abierta, invitando al diálogo con los gobernadores, pero sin distraer el rumbo. Teniendo en claro que están esos 10 puntos [del Pacto de Mayo]. Los invita a dialogar, pero sin quebrantar esos 10 puntos básicos, que me parecen fundamentales”, destacó Menem.