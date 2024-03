¡Volvió Instagram y Facebook! Tras reportar fallas a nivel mundial, el servicio se restableció

En las dos redes sociales, las sesiones de los usuarios aparecieron como caducadas y no permitieron por varias horas iniciar sesión nuevamente.

No, no era tu celular. Una vez más las aplicaciones de Meta presentaron fallas. Hoy martes 5 de marzo las redes sociales, Facebook e Instagram, se cayeron y desde temprana hora usuarios reportaron la caída de las dos apps más utilizadas a nivel mundial.

No solo se presentaron dificultades en las versiones móviles, sino que los mismos inconvenientes ocurrieron también al intentar acceder y actualizar desde la versión de escritorio.

Usuarios de la red utilizaron X (exTwitter) para comentar las fallas que experimentaron. “No me cargan las historias”, escribió una joven. “¿Soy la única a la que no le actualiza el feed?”, preguntó otra. En tanto que varios se preocuparon por Facebook: “¿A alguien más se le cerró y no le entra la cuenta?”.

Según el sitio especializado DownDetector, los inconvenientes fueron mundiales y afectaron a usuarios de decenas de países:

Problemas en Facebook e Instagram