Salud conmemorará el “Día de la mujer” con una campaña denominada "Mujeres más sanas"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo en la Sala de Primeros Auxilios del barrio San Javier se llevará a cabo la campaña "Mujeres más sanas".

Esta iniciativa tiene como objetivo principal la colocación de parches para la detección precoz del cáncer de mamas y estará a cargo de la obstetra Mariela Yazbec Jozami, está dirigida a mujeres entre 45 y 70 años que no cuenten con obra social y que hayan realizado una mamografía en el último año. Además, es requisito no tener antecedentes de cirugías o enfermedades mamarias, así como no aplicarse cremas, talcos o perfumes en la zona mamaria y presentarse con corpiño sin arco o deportivo.

La colocación de los parches mamarios se llevará a cabo por la mañana desde las 10 y por la tarde a las 16 horas. Además, como cierre de la actividad, se dictará una clase de ritmos en el horario de las 18.

Se invita a todas las mujeres interesadas a acercarse a la institución de lunes a viernes de 8 a 12 para registrarse y obtener más información sobre esta actividad de prevención y cuidado de la salud femenina.