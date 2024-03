Rafael Sóbis aseguró que River tenía que ganar la Libertadores 2015 por un "trato de amigos" con Conmebol

Un ex jugador de Tigres cargó contra el organismo y cuestionó el arbitraje en el partido decisivo del certamen continental.

El ex delantero de Tigres de México Rafael Sóbis, quien jugó la final ante River en la Copa Libertadores 2015, aseguró que el conjunto argentino tenía que ganar el certamen continental por un "trato de amigos" con la Conmebol.

"Si ganábamos el primer partido 4-0 no íbamos a ser campeones, porque el mexicano entra como invitado. Yo creo que es un trato de amigos. Nosotros llegamos a la final e imagínate para la Conmebol llevar un equipo al Mundial de Clubes como subcampeón, ¿cómo explica?", expresó Sóbis.

Tigres perdió el partido decisivo ante el "Millonario" en el estadio Monumental luego de empatar sin goles en la ida, por lo que no pudo alzar el trofeo pese a contar con un plantel repleto de futbolistas de jerarquía.

Además, el ex atacante cargó contra el uruguayo Darío Ubriaco, el juez principal del encuentro de vuelta: "Después nos enteramos que el árbitro estuvo un año sin dirigir y el último había sido una final de River. Aparte empezó el partido y a los 15 teníamos toda la defensa amonestada".





"Me acuerdo que André (Pierre-Gignac) no podía jugar, casi pierde el dedo de los pisotones del primer partido. Y después el árbitro se reía de nosotros. Está bien, adentro de la cancha estábamos nosotros y aceptamos lo que diga la gente de Tigres pero no íbamos a ganar".