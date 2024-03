Mascherano confirmó que charló con Messi para que esté en los Juegos Olímpicos

El técnico de la Selección Argentina Sub-23 tiene la chance de llevar a tres jugadores mayores. Di María ya se bajó de la convocatoria.

La participación de Ángel Di María queda descartada, según sus propias declaraciones, y las esperanzas de la Selección Argentina Sub-23 se centran ahora en la posible inclusión de Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La novedad radica en la confirmación de Javier Mascherano de que habló con Messi, invitándolo a ser uno de los tres jugadores mayores en el torneo entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Aunque en la Asociación del Fútbol Argentino prevalece la incertidumbre más que la certeza.

Mascherano explicó en una entrevista con TyC Sports: "Hablé con Leo y acordamos volver a hablar en un tiempo. Él está empezando la temporada con Inter Miami, y aún falta tiempo para los Juegos, especialmente considerando que también tiene la Copa América. No es una situación fácil. Hay que ver si realmente tiene la energía para estar".

Mientras tanto, Gerardo Martino desde Estados Unidos sugiere que la participación de Messi podría afectar el rendimiento en la MLS. "Hay que entender que Leo tiene claro que la edad empieza a contar para él y que, a pesar de su nivel superlativo, debe administrar su tiempo", destacó el entrenador.

Aunque Mascherano asegura que no buscan molestar o presionar a Messi y le dieron tiempo para considerar la invitación, reconoce la dificultad para él en ausentarse de Inter Miami y la MLS. "Ya tomará una decisión", agregó.

Sin embargo, la preocupación de Mascherano no se limita a Messi, ya que la participación de los jugadores europeos tampoco está garantizada debido a las complejidades contractuales. "Salvo los que están en Argentina, el resto de los clubes no están obligados a cederlos. Además, hay muchos jugadores a préstamo y no sabemos si deben regresar a sus clubes propietarios", señaló.

Mascherano concluyó que las planificaciones para la próxima temporada en los clubes aún no están claras, y están evaluando la disponibilidad de los jugadores en los meses venideros.

Mientras tanto, la Albiceleste juvenil, que aseguró su plaza olímpica al vencer a Brasil, se enfrentará a El Salvador y Costa Rica en la fecha FIFA de marzo. Posteriormente, viajarán a México para enfrentarse al equipo local en dos encuentros confirmados por la AFA el 22 y 25 de marzo en los estadios El Encanto y Cuauhtémoc, respectivamente.