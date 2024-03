Tenso cruce entre Pablo Toviggino y Carlos Tevez: idas y vueltas en las redes

El DT de Independiente declaró con bronca por el arbitraje de Dóvalo, el dirigente santiagueño de AFA le contestó y el Apache retrucó en las redes.

Independiente y Barracas Central empataron 2-2 en un encuentro lleno de polémicas, donde el equipo de Avellaneda se sintió perjudicado por las decisiones arbitrales de Pablo Dóvalo. El entrenador, Carlos Tevez, criticó duramente al árbitro y a quienes gestionan el fútbol argentino durante la conferencia de prensa. Minutos después, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, respondió a Tevez a través de redes sociales. El Apache no se quedó callado y retrucó.

En la sala de prensa del Tomás Adolfo Ducó, Tevez expresó su indignación: "Es muy complicado y evidente porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) tiene historial con Barracas. Esto estuvo en boca de todos durante la semana, y luego viene y nos roba de la misma manera... Es una locura lo que hizo este tipo".

Además, agregó: "No creo que sea justo quedarse callado en esta situación. Todos los entrenadores pedimos una sola cosa: que no nos perjudiquen. No quiero que nos cobren bien ni mal... simplemente, que no nos perjudiquen".

"Ya sabíamos que este tipo tiende a hacer estas cosas... Es como si un ladrón viniera a tu casa diciendo que va a robarte. Y luego va y te roba. Y encima, tiene la cara de desafiarte y querer pelear. Es una locura", concluyó Carlos, quien también expresó su desencanto con la situación actual del fútbol argentino: "Siempre pido que nos traten con justicia, no quiero favores... Creo que el fútbol argentino está dañado en la actualidad".

El posteo de Pablo Toviggino

Después de estas declaraciones, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, respondió a Tevez a través de sus redes sociales: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!”.

La respuesta de Carlos Tevez

Sin embargo, el Apache no se quedó en silencio y respondió al directivo a través de su cuenta: “Me parece que tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá”.