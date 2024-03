Chris Evans salió en defensa de las películas de superhéroes

El actor saltó a la fama por interpretar al Capitán América para Marvel Studios.

Chris Evans, actor que interpretase al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha salido en defensa de las películas de superhéroes durante un debate sobre la fatiga de este género cinematográfico. Durante su aparición en la Emerald City Comic Con en Seattle, el actor destacó que las películas basadas en cómics "no siempre reciben el crédito que merecen".

"Son estas películas grandes y gigantes. Hay muchos cocineros en la cocina. Pero la evidencia empírica está ahí: No son fáciles de hacer. Si fuera tan fácil, habría muchas más películas buenas del género", dijo Evans, que continuó:

"¡No estoy tapando nada! He sido parte de algunas que se perdieron. Sucede. Hacer una película es difícil. Más cocineros en la cocina no lo hace más fácil. No quiero destacar películas específicas del catálogo de Marvel, pero algunas de ellas son fenomenales. Me gustan las películas independientes y objetivamente geniales, y creo que merecen un poco más de crédito".

Tras ser preguntado sobre cuál era su película de superhéroes favorita, la estrella de 'Los Vengadores' reveló que era 'Capitán América: El soldado de invierno' (2014). "Estábamos tomando más riesgos y el personaje se sentía más desarrollado. Fue una de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi carrera en Marvel", concluyó Evans.