Supermartes en EEUU: Joe Biden y Donald Trump lograron imponerse en la mayoría de los estados

El Supermartes es el día en el que más estados tienen la oportunidad de votar para definir a los candidatos presidenciales. Este año fueron 15 de los 50 estados que forman el país, entre ellos, California y Texas, los más grandes de Estados Unidos.

El expresidente, Trump logró imponerse en 12 de 15 estados que votaron este martes: Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Virginia, Oklahoma, Maine, Tennessee, Texas, Minnesota, Colorado, Massachusetts, Utah y apenas cedía Vermont a su única rival, Nikki Haley, según datos oficiales. Biden se imponía con holgura en los mismos estados, además de Iowa.

Tras conocerse los resultados, Trump atacó a Biden, pero no mencionó a su rival Haley: “Vamos a recuperar nuestros país, vamos a hacerlo bien, vamos a tener la mejor economía en la historia de nuestro país, vamos a ser el centro de energía del mundo”.

“Vamos a ganar esta elección porque no tenemos opción. Si perdemos la elección, no vamos a tener un país”, dijo Donald antes de cerrar su discurso.

Por su parte, Biden se expresó en sus redes sociales: “Hay millones de votantes en todo el país que hicieron oír su voz, demostrando que están listos para luchar contra el plan extremo de Donald Trump para hacernos retroceder”.

Today, millions of voters across the country made their voices heard—showing that they are ready to fight back against Donald Trump’s extreme plan to take us backwards.



Every generation of Americans will face a moment when it has to defend democracy. This is our fight.