Tevez reafirmó su postura: "Sigo insistiendo que nos robaron"

El técnico de Independiente brindó una conferencia de prensa junto al presidente Néstor Grindetti.

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, reafirmó su postura contra el arbitraje que generó polémicas durante el partido ante Barracas Central y aseguró que no cambiará su versión porque les "robaron".

"Sigo pensando lo mismo que ayer: robaron a Independiente. Yo digo lo que pienso. Ojalá que haber dicho lo que pienso no le traiga consecuencias a Independiente porque sino, ahí tengo que dar un paso al costado", lanzó el entrenador en una conferencia de prensa junto al presidente del club, Néstor Grindetti.

Te recomendamos: Sigue el escándalo: Dóvalo llevará a la Justicia a Tevez y a Marcone

"No voy a cambiar mi versión. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo. Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo en que nos perjudicaron", añadió.

Por su parte, Grindetti respaldó los dichos del entrenador: "Claramente Independiente fue perjudicado ayer. Estas son vallas que te pone la vida y hay que afrontarlas. Vamos a trabajar hasta nuestro máximo alcance para que estas cosas no ocurran".

"Tenemos que encarar el partido con River y esperemos que no sucedan cosas como estas", sumó el presidente.

Posteriormente agregó: "Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer para defender al club. Estamos en una posición de fortaleza y aun en situaciones como las de ayer pudimos sacar un buen resultado".

"Independiente está bien. Estamos primeros. Ojalá no tuviéramos que estar hablando del arbitraje. Que el VAR no haya llamado después del patadón que le dan a Iván (Marcone) es ahí donde empiezan las suspicacias. Hay cuestiones que son interpretativas, pero en este caso que no haya intervenido la tecnología es donde tiene otro color", remarcó sobre lo sucedido ante Barracas.

“Voy a hacer todo lo que institucionalmente corresponda para defender a Independiente”, sentenció.