Real Madrid empató con Leipzig y se instaló en los cuartos de final de la Champions League

El elenco merengue igualó 1-1 como local pero se clasificó gracias al triunfo conseguido en la ida en Alemania.

Real Madrid igualó 1-1 con RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu y accedió a los cuartos de final de la Champions League 2023-24. El equipo alemán no pudo remontar el 1-0 adverso en el Red Bull Arena tras los goles de Vinícius Junior y Willi Orban en España.

El equipo de Carlo Ancelotti sufrió más de la cuenta para sellar su pase a la próxima ronda, sobre todo porque Dani Olmo tuvo en sus pies la prórroga con un disparo en el minuto 92 que estrelló en el travesaño.

Un Real Madrid anulado en el primer acto. Instalado en la peor de sus versiones desde un dibujo incomprensible. Solo la falta de acierto en los últimos metros del Leipzig evitó una catástrofe inesperada.

El quiebre del partido llegó a los 20 minutos de lsegundo tiempo, castigando la valentía con un contragolpe lanzado por Toni Kroos, dirigido por Jude Bellingham que aguantó todo el tiempo necesario hasta que Vinícius atacó el espacio, para ponerle un balón perfecto a su definición en carrera de primeras.

La visita no podía entender cómo estaba dos goles por debajo en la eliminatoria tras ser superior en Alemania y en el Bernabéu. Lejos de hundirse con el golpe se lanzó a por el partido sintiendo que no tenía nada que perder. La liberación del Bernabéu con el gol no se extendió en su equipo. El Real Madrid regresó a las dudas y tardó apenas tres minutos en encajar el empate. El centro de Raum desde la izquierda, el testarazó de Orbán ganando la acción a Nacho. De nuevo en la foto.

Dio paso a los momentos de mayor inseguridad de toda la temporada para terminar sellando un pase a cuartos repleto de sufrimiento. Con Orbán perdonando libre de marca en el segundo palo, un regalo de Carvajal desperdiciado por Sesko, la firmeza de Lunin ante un disparo centrado de Henrichs y el broche final con el balón picado de Olmo que repelió el travesaño en el añadido. El Real Madrid salió indemne de su peor día en la Champions.