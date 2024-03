Domingo Cavallo opinó sobre la dolarización y dijo que “el peso no tiene por qué desaparecer”

El ex ministro de Economía y padre de la convertibilidad señaló que “por mucho tiempo” el dólar va a seguir siendo “una moneda indispensable”. Sin embargo, consideró que, “si el Gobierno y el Banco Central lo manejan bien”, el peso “puede competir de igual a igual”.

El ex ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, Domingo Felipe Cavallo, analizó el rumbo de la gestión de Javier Milei a casi tres meses de haber asumido: destacó el leve descenso de la inflación que se espera para este mes, habló de la salida del cepo cambiario, de la viabilidad de la dolarización y explicó por qué el peso puede competirle a la divisa norteamericana. También criticó la suba de impuestos que impulsa Luis Caputo y la necesidad social de que sueldos y jubilaciones tengan ajustes mensuales al ritmo de la suba de precios.

Distintas consultoras y hasta el propio Poder Ejecutivo estiman que la inflación de febrero será en torno al 15%. Para Cavallo el número puede ser menor; de acuerdo a mediciones que hace su hijo desde Estados Unidos, “la inflación está en el orden del 10%”, señaló este miércoles.

“La disminución de la tasa de inflación va mejor de lo que había pensado originariamente cuando hicieron los anuncios del ajuste cambio y la liberación de todos los precios. Creí que iba a ver un mayor traspaso a precios de la devaluación. Noto que se está atenuando: fue fuerte en enero pero en febrero hay un menor traslado a precios”, planteó Cavallo.

Tras destacar este punto de la gestión del Gobierno Nacional, advirtió como “muy preocupante, la caída de la actividad económica: es muy grande”.

“Esto a lo mejor no le va a gustar a Milei, aunque se lo dije personalmente a él y a Caputo, pero todo lo que hacen para disminuir el déficit fiscal por vía de la reducción del gasto está muy bien y tienen que tratar de hacerlo más precisamente donde hay excesos claros de gastos, lo que no me parece bien es cerrar el déficit con aumento de impuestos. Al déficit hay que tratar de eliminarlo, pero siempre con reducción de gastos y al mismo tiempo, si es posible, hay que reducir impuestos. Al sector privado habría que reducirle impuestos no aumentarle la carga impositiva”, analizó.

“Habría que bajar los impuestos que inciden sobre los costos de producción, las cargas sociales en el empleo formal y habría que acordar bajar ingresos brutos”, continuó.

“Plantearse un déficit financiero cero y tener que recurrir a mantener impuestos muy altos para llegar a esa meta no es recomendable, porque por el lado de la suba de impuestos se acentúa la recesión y puede caer la recaudación de los impuestos normales”, argumentó.

En este marco, Cavallo esbozó una crítica a los formadores de precios y consideró que el Gobierno les debe plantear que más allá de la liberación de la economía, “no puede ser que las empresas aprovechen para pegarle un saque exagerado a los precios”. “El sector privado que quiere realmente que la economía funcione bien, con libertad, sin que el Estado intervenga, tiene que colaborar más”, cuestionó.

No obstante aclaró que no se trata de alcanzar un nuevo acuerdo de precios, sino que “Milei tiene que lograr que el sector privado, sobre todo los fijadores de precios, como naftas, alimentos, medicamentos, colaboren para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión”.

Fin del cepo y dolarización

El padre de la convertibilidad dijo anoche en diálogo con Todo Noticias (TN) que el Poder Ejecutivo “tendría que levantar ya el cepo financiero para todas las transacciones que no sean comerciales”. “El resto, que se hace a través del contado con liquidación o el mep, se tiene que reemplazar por un mercado totalmente libre”, planteó. De esta forma “se va a saber realmente cuál es el valor del dólar”. “Una vez que se sepa eso se va a poder liberalizar todo el sistema cambiario y estabilizar el precio del dólar. Mientras tanto, la economía puede sufrir altibajos”, explicó.

Para Cavallo es fundamental que ingresen al país y entren en circulación “los dólares que la gente tienen en el exterior”: “Hay que eliminar elementos de represión financiera para que la gente pueda depositar esos dólares en el sistema cambiario y pueda servir para financiar capital de trabajo o inversiones”.

Sin embargo, alertó que “todavía no se podría eliminar completamente los controles de cambio sobre el comercio exterior porque podría provocar un salto devaluatorio exagerado que vuelva a tener repercusiones en todo el sistema de precios”.

Consultado por la dolarización y la competencia de monedas, resaltó que “eliminar el cepo es una condición sine qua non para que los dólares que los argentinos tienen -sobre todo en el exterior- se puedan reciclar en la economía argentina”.

“La economía argentina inexorablemente por mucho tiempo va a tener al dólar como una moneda indispensable para su funcionamiento, la cuestión es si desaparece o no el peso”, reflexionó. En este marco, opinó que “el peso no tiene por qué desaparecer”. “Si el Gobierno y el Banco Central lo manejan bien puede competir de igual a igual con el dólar”, consideró.

Salarios y jubilaciones

El ex ministro reconoció que los sueldos de los trabajadores en Argentina “están extremadamente bajos en términos de precios de los bienes”. Pero se mostró confiado en que “cuando se estabilice la economía, van a crecer mucho”. Al respecto, citó como ejemplo Ecuador que, tras la dolarización, “los sueldos se triplicaron en un año”. “La clave está en que cuando se produzca esa gran entrada de dólares que lo sueldos empiecen a subir”, manifestó.

“Los sueldos van a subir naturalmente con las paritarias que se están haciendo”, aclaró aunque advirtió que junto a las jubilaciones “tendrán que tener ajustes mensuales”. “Ni trimestrales o semestrales porque obliga a estimar inflación para un período y nadie lo puede hacer. Tendrían que ser ajustes mensuales al ritmo de la inflación”, opinó.

Cavallo entiende que es necesario alcanzar “un clima de estabilidad” para que Milei pueda avanzar “con las reformas de fondo”: “Cuando la gente está molesta por como aumentan los precios y lo bajo que están los salarios y las jubilaciones es muy difícil”.

“Milei tiene el apoyo de la campaña pero lo tiene que consolidar con una baja lo mas rápido posible de la inflación”, concluyó.