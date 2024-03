Menem justificó el aumento a diputados y senadores: "Todos los años tiene su actualización"

El titular de la Cámara baja aseguró que los sueldos de legisladores se actualizaron igual que los de docentes y personal de salud. Además, Menem aseguró que "recorta por todos lados".

En medio de distintos conflictos sindicales por paritarias, Martín Menem acordó con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado, un aumento del 30% para diputados y senadores. Ante las críticas, el presidente de la Cámara de Diputados justificó la medida: "Todos los años tiene su actualización el Poder Legislativo". Además, Menem, quien recientemente estuvo en el centro de las críticas por la contratación de un familiar, aseguró que es "la primera vez" que los sueldos de los legisladores se "actualizan como docentes y salud, siempre estaban por encima y ahora se actualizó igual". El incremento que fue autorizado a través de una resolución firmada antes de la Asamblea Legislativa, en coordinación entre ambas cámaras. Luego del aumento del 30%, acordado con Villarruel, las dietas de los legisladores se elevaron hasta casi alcanzar los dos millones de pesos mensuales. Rápidamente, la medida fue criticada por la comparación con la fuerte pérdida de poder adquisitivo en distintos sectores asalariados formales y, sobre todo, en comparación con los jubilados. El dirigente libertario, oriundo de La Rioja, se defendió de las críticas y afirmó que “todos los años tiene su actualización el Poder Legislativo. Es la primera vez que actualiza como docentes y salud, siempre estaban por encima y se actualizó igual”. Además, también aseguró que día a día "recorta por todos lados" para contribuir al ajuste fiscal que está llevando a cabo el presidente Javier Milei. “Estamos haciendo recortes por todos lados. Autos, beneficios. Quiero que vean lo que era la Cámara antes y lo que es ahora”, ahondó el libertario. Y Menem también indicó que "si toda la gente está haciendo un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto". En referencia a los conflictos en materia de paritarias y jubilaciones, el presidente de la Cámara Baja explicó que desde su espacio intentaron modificar la fórmula de aumentos a los jubilados - mediante la ley ómnibus -, con una nueva fórmula que "se actualizaba con inflación" y que generaría que los "jubilados no sigan perdiendo", pero que "no pudieron" lograr su objetivo. El sobrino de Carlos Menem también aclaró, a título personal, que sortea sus haberes y que trabaja todos los días en un fuerte recorte de gastos de Diputados. "Estamos rematando la semana que viene un tercio de la flota de autos. Vamos de a poco colaborando con el Presidente. Tenemos el objetivo de bajar por lo menos 5% de los gastos, que es el déficit del Tesoro, y acompañar desde la Cámara como podemos”, sentenció. El aumento de las dietas de los legisladores se da en el marco de un conflicto nacional entre el gobierno y los gremios docentes en referencia a la negociación paritaria. Las áreas de Trabajo y de Educación - dependientes del Ministerio de Capital Humano - no llegaron a un acuerdo salarial con los cinco gremios docentes a nivel nacional en la reunión de este martes y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Cabe recordar que el pasado lunes, los sindicatos docentes nucleados en la Central General de los Trabajadores (CGT) realizaron un paro nacional en reclamo de mejores salariales y la recomposición del Fondo Compensador y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La medida de fuerza tuvo adhesión dispar a nivel nacional, en el día que muchas provincias comenzaban el ciclo lectivo de alguno de sus tres niveles. Luego del paro, los gremios, tanto CTERA como aquellos nucleados en la CGT, se reunieron con las autoridades gubernamentales y no llegaron a un acuerdo por el piso del salario de los docentes en todo el país. El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso una oferta de $310.000. Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT, explicó que decidieron tomar esta medida ya que "no les han hecho propuestas" desde el Gobierno y no pudieron alcanzar un alcanzado un acuerdo salarial. "El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta", aseguró Romero. La medida de fuerza tuvo una adhesión dispar en el inicio de clases en las provincias de Chaco, Chubut, Misiones, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén. En tanto que en la Ciudad de Buenos Aires el paro solo tuvo adhesión en el niel secundario. Por el momento, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes 12 de marzo a las 11hs. A partir de allí y de una nueva negociación, los gremios docentes analizarán posibles nuevas medidas.