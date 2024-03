La preocupación de Jimena Barón por el aumento de la obra social: "Se pica ese Onlyfans"

La artista expuso su preocupación por las subas en las tarifas y deslizó la idea de recurrir a una forma poco convencional para conseguir el monto de la factura.

Jimena Barón expuso su preocupación por las subas en los precios de las obras sociales. La cantante confesó que se hace cargo de algunos gastos vinculados a la salud de su mamá y mostró su disgusto en redes ante los incrementos. “Hiperventilé cuando subió a 240 la obra social de mi vieja el mes pasado. Se me acaban de debitar 360 con el nuevo aumento”, escribió indignada en la red social X. “Se pika ese OnlyFans”, dijo haciendo referencia a la forma en la que podría enfrentar el gasto. Hace poco tiempo, Jimena Barón realizó una encuesta en su Instagram consultando a sus seguidores por la cantidad de ingresos mensuales que se obtienen en la plataforma de contenido erótico. Las respuestas de los usuarios la sorprendieron, pero no hizo grandes comentarios al respecto. Ahora, con los nuevos precios la mediática admitió estar reconsiderando inscribirse en la red social. Se trata de la segunda vez que Barón vuelve a llamar la atención. Antes sorprendió al emitir un mensaje diciendo que se encontraba cansada de las personas que opinan de su cuerpo. “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías. Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, está mintiendo porque yo entreno muchísimo”, arremetió en su entonces.